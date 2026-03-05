تامین کامل دارو و شیرخشک در کشور

وی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی قم با دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پنج کارخانه به صورت تمام ظرفیت در حال تولید شیرخشک هستند و شیر خشک برای مدیریت مصرف به صورت سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در شامگاه پنجشنبه ۱۴ اسفند،‌ پیرصالحی تأکید کرد: در مورد بیماران خاص داروهای ایرانی به صورت کامل تامین شده، اما با توجه به ارز غیر ترجیحی و بالا رفتن قیمت داروها قیمت داروهای خارجی افزایش یافته است. داروهای ایرانی هم از کیفیت قابل قبولی برخوردارند و بیش از ۹۰ درصد بیماران خاص از داروهای ایرانی استفاده می‌کنند.