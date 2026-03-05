معاون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خبر داد

تامین کامل دارو و شیرخشک در کشور

تامین کامل دارو و شیرخشک در کشور
کد خبر : 1759006
معاون غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: در هیچ یک از استان‌های کشور با وجود حجم بیماران، مشکلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نداریم.

به گزارش ایلنا، پیرصالحی معاون غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با سفر به قم در جریان آخرین وضعیت خدمات رسانی به مجروحان قرار گرفت.

وی با حضور در دانشگاه علوم پزشکی قم با دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پنج کارخانه به صورت تمام ظرفیت در حال تولید شیرخشک هستند و شیر خشک برای مدیریت مصرف به صورت سهمیه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قم در شامگاه پنجشنبه ۱۴ اسفند،‌ پیرصالحی تأکید کرد: در مورد بیماران خاص داروهای ایرانی به صورت کامل تامین شده، اما با توجه به ارز غیر ترجیحی و بالا رفتن قیمت داروها قیمت داروهای خارجی افزایش یافته است. داروهای ایرانی هم از کیفیت قابل قبولی برخوردارند و بیش از ۹۰ درصد بیماران خاص از داروهای ایرانی استفاده می‌کنند.

