اضافه شدن ۱۰۰ موتورلانس به اورژانس تهران
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، محمدصادق معتمدیان با اشاره به امداد رسانی به آسیب دیدگان در ۵ روز گذشته جنگ، اظهار کرد: حملات دشمن نسبت به جنگ ۱۲ روزه چند برابر بوده و تعداد دفعات و تخریبهای حملات هم افزایش پیدا کرده است. دشمن از همه ظرفیتهای خودش استفاده کرده است و شاهد آسیب به مناطق مسکونی نیز بودیم. حتما نیازمند ساز و کارهایی هستیم که اورژانس در لحظات اولیه بتواند در صحنه حضور پیدا کند و اقدامات اولیه برای انتقال مصدومین را انجام دهد.
وی ادامه داد: بعد از جنگ ۱۲ روزه اقداماتی برای افزایش زیرساختهای امدادی داشتیم و یکی از اقدامات ما در اورژانس تهران اضافه کردن ۱۰۰ موتورلانس به شبکه خدمت رسانی آنها بود و بناست تعداد زیادی از مراکز اورژانس در سطح استان را در حد استاندارد تجهیز کنیم تا زمینه خدمت رسانی به مردم راحت تر صورت بگیرد. رژیم صهیونیستی به مرکز اورژانس نیز حمله کرده است و تنها گناهشان نجات جان مردم است و این اقدام برخلاف تمام پروتکلهای بین المللی است.
استاندار تهران با اشاره به وضعیت آبی استان گفت: در این حوزه بیش از ۳۶۰ تیم عملیاتی سازماندهی شدهاند و با تجهیزات کامل به صورت شبانهروزی آماده خدمترسانی هستند. هرگونه حادثه ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی در کوتاهترین زمان رسیدگی میشود و مردم میتوانند در صورت قطعی یا حادثه در این حوزه با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: همچنین شرکت گاز استان تهران بیش از ۶۰ اکیپ عملیاتی فعال دارد و با وجود آسیب به بیش از ۱۰۰ نقطه در سطح استان، ایمنسازی و بازسازی در کوتاهترین زمان انجام شده و این آمادگی حاصل پشتیبانی شرکت ملی گاز و تلاش شبانهروزی همکاران است.
معتمدیان با اشاره به وضعیت حوزه برق استان بیان کرد: ۵۲۰ اکیپ عملیاتی با تجهیزات بهروز و نیروهای متخصص بهصورت شبانهروزی در آمادهباش هستند. علیرغم آسیب به برخی پستها و شبکهها در حملات اخیر، حداکثر زمان قطعی بین یک تا دو ساعت بوده و در حال حاضر هیچ نقطهای در استان تهران با قطعی برق مواجه نیست و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای فنی و تعهد همکاران صنعت برق است.
وی ادامه داد: حملونقل جادهای و ریلی بدون محدودیت در حال انجام است و تهران به عنوان شاهراه ریلی کشور ظرفیت تخلیه بار از تمام مبادی ورودی را دارد.
استاندار تهران اضافه کرد: از نظر تأمین کالا هیچ مشکلی وجود ندارد؛ ذخایر استراتژیک استان با نگاه پدافند غیرعامل در نقاط مختلف توزیع شده و از تمرکز جلوگیری شده و صادرات برخی اقلام کشاورزی نیز برای اطمینانبخشی به بازار متوقف شده است. از مردم درخواست میشود خریدهای غیرمتعارف و انبار کردن خانگی انجام ندهند و صرفاً بر اساس نیاز روزانه خرید کنند تا آرامش بازار حفظ شود.
وی با اشاره به وضعیت نانواییهای استان تصریح کرد: بیش از ۱۰ هزار نانوایی در سطح استان فعال هستند. در روزهای ابتدایی بحران، نانواییها سهشیفته فعالیت کردند و تأمین آرد بهطور کامل انجام شد. سناریوهای مختلف برای شرایط سختتر نیز پیشبینی شده است که شامل استفاده از کارخانه جات صنعتی تولید نان، توزیع بسته بندی نان، ذخیره آرد ۵ کیلویی و تأمین سوخت دوم برای بیش از ۳۰ درصد از نانواییها است.
معتمدیان با اشاره به فعالیت بانکها در ایام اخیر گفت: حداقل ۳۰ درصد شعب بانکها بهصورت منتخب فعال هستند و شعب ارزی و صندوقهای امانات نیز فعال بوده و خدمات ارائه میدهند تا اختلالی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد نشود. همچنین پیشنهاداتی برای حمایتهای مالیاتی و بیمهای از بانکها ارائه و دولت در حال بررسی تصمیمات حمایتی است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت کالاها باتوجه به در پیش بودن عید نوروز تصریح کرد: چند یکهزار تن سیب و پرتقال شب عید خریداری و ذخیرهسازی شده و به زودی با قیمت مناسب عرضه خواهد شد. وفور کالا با قیمت منصفانه پیش بینی شده است و تاکنون ۵۰ «روستا بازار» در سطح استان راهاندازی شده و این ظرفیت تا ۱۰۰ بازار قابل افزایش است تا محصولات باکیفیت روستایی به صورت مستقیم و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.