وزارت بهداشت اعلام کرد:
آمار شهدا و مجروحان تا سیزدهم اسفند ماه
روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت تعداد شهدا و مجروحان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت تعداد مجروحان را تا روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه اعلام کرد:
«اینها نتایج عملیات مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم کشورم، ایران، از ۲۸ فوریه تا ساعت ۵ بعدازظهر ۴ مارس برابر با روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه است:
مجموع مجروحان: ۶٬۱۸۶ نفر
بستریشدگان: ۲٬۰۵۴ نفر
درمان و ترخیصشدگان: ۳٬۵۴۵ نفر
درمانشده در محل حادثه: ۵۵۲ نفر
کشتهشدگان (شهدا): ۹۲۶ نفر
تعداد عملهای جراحی انجامشده: ۵۰۲ مورد
مجروحان زیر ۱۸ سال: ۳۰۱ نفر
مجروحان زیر ۵ سال: ۳۹ نفر
کمسنترین مجروح: پسر ۶ ماهه، بستانآباد
مسنترین مجروح: مرد ۹۱ ساله، کامیاران
کشتهشدگان زیر ۱۸ سال: ۱۸۰ نفر
کشتهشدگان زیر ۵ سال: ۳ نفر
کمسنترین کشتهشده: کودک ۱ ساله، تهران»