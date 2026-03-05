آمار شهدا و مجروحان تا سیزدهم اسفند ماه

به گزارش ایلنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تعداد مجروحان را تا روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه اعلام کرد:

«این‌ها نتایج عملیات مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم کشورم، ایران، از ۲۸ فوریه تا ساعت ۵ بعدازظهر ۴ مارس برابر با روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه است:

مجموع مجروحان: ۶٬۱۸۶ نفر

بستری‌شدگان: ۲٬۰۵۴ نفر

درمان و ترخیص‌شدگان: ۳٬۵۴۵ نفر

درمان‌شده در محل حادثه: ۵۵۲ نفر

کشته‌شدگان (شهدا): ۹۲۶ نفر

تعداد عمل‌های جراحی انجام‌شده: ۵۰۲ مورد

مجروحان زیر ۱۸ سال: ۳۰۱ نفر

مجروحان زیر ۵ سال: ۳۹ نفر

کم‌سن‌ترین مجروح: پسر ۶ ماهه، بستان‌آباد

مسن‌ترین مجروح: مرد ۹۱ ساله، کامیاران

کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال: ۱۸۰ نفر

کشته‌شدگان زیر ۵ سال: ۳ نفر

کم‌سن‌ترین کشته‌شده: کودک ۱ ساله، تهران»

انتهای پیام/