وزارت بهداشت اعلام کرد:

آمار شهدا و مجروحان تا سیزدهم اسفند ماه

روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تعداد شهدا و مجروحان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تعداد مجروحان را تا روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه اعلام کرد: 

«این‌ها نتایج عملیات مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم کشورم، ایران، از ۲۸ فوریه تا ساعت ۵ بعدازظهر ۴ مارس برابر با روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه است: 

مجموع مجروحان: ۶٬۱۸۶ نفر

بستری‌شدگان: ۲٬۰۵۴ نفر

درمان و ترخیص‌شدگان: ۳٬۵۴۵ نفر

درمان‌شده در محل حادثه: ۵۵۲ نفر

کشته‌شدگان (شهدا): ۹۲۶ نفر

تعداد عمل‌های جراحی انجام‌شده: ۵۰۲ مورد

مجروحان زیر ۱۸ سال: ۳۰۱ نفر

مجروحان زیر ۵ سال: ۳۹ نفر

کم‌سن‌ترین مجروح: پسر ۶ ماهه، بستان‌آباد

مسن‌ترین مجروح: مرد ۹۱ ساله، کامیاران

کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال: ۱۸۰ نفر

کشته‌شدگان زیر ۵ سال: ۳ نفر

کم‌سن‌ترین کشته‌شده: کودک ۱ ساله، تهران»

