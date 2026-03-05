خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیف داروهای حیاتی برای شرایط بحرانی تهیه کنید + اقلام ضروری

کیف داروهای حیاتی برای شرایط بحرانی تهیه کنید + اقلام ضروری
کد خبر : 1758816
لینک کوتاه کپی شد.

تهیه کیف داروهای حیاتی در شرایط بحرانی ضروری است.

به گزارش ایلنا، تهیه کیف دارویی در شرایط بحرانی شامل داروهای «تسکین درد و ضدالتهاب»، «گوارشی» و «حساسیت و خواب‌آور ملایم» توصیه می‌شود. همچنین گنجاندن لوازم کنترل خونریزی و پانسمان نیز در این کیف ضروری است. 

داروهای تسکین‌درد و ضدالتهاب شامل پماد ضدالتهاب، استامینوفن برای تب و درد، پماد سوختگی و ایبوپروفن یا ناپروکسن است. همچنین داروهای گوارشی شامل آنتی‌اسید (سوزش معده ناشی از استرس)، پودر ORS (جبران املاح در کم‌آبی) و لوپرامید (درمان فوری اسهال) می‌شود. 

همچنین گنجاندن آنتی‌هیستامین شامل دیفن‌هیدرامین یا ستیریزین در این کیف توصیه می‌شود. 

وسایل کنترل خونریزی و پانسمان نیز شامل سرم شست‌وشو، بتادین و پد الکلی، قیچی کوچک و پنس، گازاستریل، باند کشی و چسب بخیه و شریان‌بند برای قطع خونریزی شدید می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل