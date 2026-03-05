جزئیات انفجار در خیابان شاهین شمالی تهران
دقایقی قبل، خیابان شاهین شمالی نزدیک مسجد حضرت محمد (ص) مورد حمله آمریکایی_صهیونی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد: به بهانه اصابت مراکز نظامی و دولتی که عمدتا در کنار مجتمعهای مسکونی و مشغول خدمترسانی به مردم هستند، این اصابتها صورت میگیرند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: این انفجار تا شعاع ۳۰۰ متری، همه منازل مسکونی را تحت شعاع قرار داده و تخریبهای زیادی بر جای میگذارد.
وی ادامه داد: در تمامی این منازل، خانوادهها خواب بودهاند و تمامی شیشهها فرو ریخته و مردم دچار آسیب شدهاند.
محمدی افزود: این انفجار تا انتهای خیابان را درگیر کرده و تا فاصله ۳۰۰ متر را تحت شعاع قرار داده است و تمامی این انفجارها که رخ میدهند در خیابانهایی هستند که منازل مسکونی وجود دارند.
گفتنی است؛ در این انفجار حدود ۱۰ ماشین آسیب دیدهاند که با جرثقیل منتقل شدند و در یکی از ماشینها فردی وجود داشت که موج انفجار باعث آسیب رسیدن به ماشین و همچنین آسیب به فرد از طریق پرت شدن اشیاء و خرده شیشهها شده بود که این فرد به بیمارستان منتقل شد.
همچنین، بر اثر این اصابت دو باب مغازه، چند ساختمان تجاری و چند واحد مسکونی به طور کامل تخریب شدهاند.