پیگیری و نظارت مستمر برنامه‌های آموزش غیر حضوری دانش آموزان

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی بر پیگیری و نظارت مستمر برنامه‌های آموزش غیر حضوری دانش آموزان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای دانش آموز دبستان دخترانه میناب، گفت: خون به ناحق ریخته این فرشته‌های آسمانی به هیچ گاه پایمال نخواهد شد و فرزندان غیور این سرزمین با پیشرفت‌های روز افزون خود در تمامی عرصه ها، یاد آن‌ها را گرامی داشته و پرچم آزادگی‌شان را برافراشته خواهند داشت. 

محمودزاده ادامه داد: وظیفه ماست که در این روزها، ادامه دهنده راه معلمان شهید میهن باشیم و نگذاریم قلم شجاعت، ایثار و شهامت آنان بر زمین افتد. 

وی در ادامه با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی بی‌شک سلامت جان دانش آموزان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت کشور است، اظهار کرد: آموزش هیچ گاه تعطیل نخواهد شد و از مؤسسان و مدیران مدارس غیردولتی خواسته‌ایم تا با جدیت پیگیر برنامه‌های آموزشی دانش آموزان بوده و به شکل غیر حضوری فرآیندهای آموزشی آن‌ها را دنبال و اجرایی کنند. 

محمود زاده با تأکید بر این‌که آینده کشور در دستان دانش آموزان و فرزندان این سرزمین است، تصریح کرد: با وجود سختی‌ها و ناملایمات‌هایی که به شکل ناجوانمردانه به کشور عزیزمان ایران تحمیل شده است، نباید از مسیر رشد و حرکت متوقف بمانیم و با ایمان به یاری خداوند متعال با جدیت به راه خود ادامه دهیم. 

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بیان ایندکه امروز نسبت به سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای آموزش‌ها مجازی مناسب‌تر است، گفت: در هر شرایطی نباید از آموزش فرزندان این سرزمین غافل شویم چرا که آینده با دستان توانمند آن‌ها رقم می‌خورد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل