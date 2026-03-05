به گزارش ایلنا، به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای دانش آموز دبستان دخترانه میناب، گفت: خون به ناحق ریخته این فرشته‌های آسمانی به هیچ گاه پایمال نخواهد شد و فرزندان غیور این سرزمین با پیشرفت‌های روز افزون خود در تمامی عرصه ها، یاد آن‌ها را گرامی داشته و پرچم آزادگی‌شان را برافراشته خواهند داشت.

محمودزاده ادامه داد: وظیفه ماست که در این روزها، ادامه دهنده راه معلمان شهید میهن باشیم و نگذاریم قلم شجاعت، ایثار و شهامت آنان بر زمین افتد.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی بی‌شک سلامت جان دانش آموزان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت کشور است، اظهار کرد: آموزش هیچ گاه تعطیل نخواهد شد و از مؤسسان و مدیران مدارس غیردولتی خواسته‌ایم تا با جدیت پیگیر برنامه‌های آموزشی دانش آموزان بوده و به شکل غیر حضوری فرآیندهای آموزشی آن‌ها را دنبال و اجرایی کنند.

محمود زاده با تأکید بر این‌که آینده کشور در دستان دانش آموزان و فرزندان این سرزمین است، تصریح کرد: با وجود سختی‌ها و ناملایمات‌هایی که به شکل ناجوانمردانه به کشور عزیزمان ایران تحمیل شده است، نباید از مسیر رشد و حرکت متوقف بمانیم و با ایمان به یاری خداوند متعال با جدیت به راه خود ادامه دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بیان ایندکه امروز نسبت به سال‌های گذشته زیرساخت‌های لازم برای آموزش‌ها مجازی مناسب‌تر است، گفت: در هر شرایطی نباید از آموزش فرزندان این سرزمین غافل شویم چرا که آینده با دستان توانمند آن‌ها رقم می‌خورد.

انتهای پیام/