توصیههای وزارت بهداشت براى افزایش تاب آورى جسمى و روانى
مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت شیوه صحیح تنفس در افزایش تابآوری جسمی و روانی، «تنفس طبی» را بهعنوان یکی از روشهای ساده و مؤثر برای بهبود عملکرد قلب، تهویه مناسب بدن و ارتقای سلامت عمومی معرفی کرد.
بر اساس توصیههای متخصصان طب ایرانی، در روش «تنفس طبی» چهار مرحله اصلی وجود دارد که باید بهصورت منظم انجام شود.
در مرحله نخست، فرد باید دم عمیق را به مدت سه تا چهار ثانیه از طریق بینی انجام دهد، بهگونهای که ظرفیت ریهها بهطور کامل از هوا پر شود. در این مرحله تأکید میشود که دم باید بهصورت دیافراگمی و شکمی باشد؛ یعنی هنگام دم شکم برآمده شود و شانهها بالا نروند.
در مرحله دوم، فرد باید نفس خود را به مدت سه تا چهار ثانیه نگه دارد تا فشار خفیف حبس دم را احساس کند.
در مرحله سوم، بازدم عمیق به مدت سه تا چهار ثانیه از طریق دهان انجام میشود و توصیه شده است که با کمک عضلات شکم، هوای باقیمانده در ریهها بهطور کامل خارج شود.
در مرحله چهارم نیز وقفهای حدود دو ثانیه پیش از آغاز تنفس بعدی در نظر گرفته میشود تا ریهها برای چرخه بعدی تنفس آماده شوند.
به گزارش وبد، امرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت توصیه کرده است این تمرین تنفسی روزانه سه تا پنج نوبت و در هر نوبت دوازده تا پانزده چرخه انجام شود. همچنین انجام حداقل یک نوبت از این تمرین در هوای خنک صبحگاهی و یک نوبت پیش از خواب میتواند تأثیر بیشتری در آرامش و بهبود عملکرد بدن داشته باشد.
در این توصیهها همچنین آمده است: استفاده از رایحههای طبیعی و خنک مانند بوی گلاب، خیار، پوست پرتقال، به و سیب در هنگام انجام تمرینهای تنفسی میتواند به ایجاد آرامش بیشتر و افزایش اثرات مثبت این تمرین کمک کند.