به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، فهرست مراکز غربالگری بیماری‌های دوران نوزادی حوزه معاونت‌های بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی با نشانی و شماره تماس اعلام شد.

فهرست مراکز غربالگری بیماری‌های دوران نوزادی حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:

شبکه بهداشت ری آدرس مرکز نیک نژاد: خ فدائیان اسلام- نبش مالک اشتر- جنب کوچه سمیه. شماره تماس: ۳۶۸۰۲۰۴۰-۳۶۸۰۲۸۳۷ آدرس مرکز کهریزک: کهریزک، خیابان مصطفوی، مرکز خدمات جامع سلامت شوکت علی اکبری (کهریزک) شماره تماس: ۵۶۵۲۹۰۰۱ آدرس مرکز حسن آباد: جاده قدیم تهران قم_ بخش فشافویه_ بلوار امام خمینی- روبروی شهرداری. شماره تماس: ۵۶۲۲۲۱۲۱_۵۶۲۲۱۰۷۸ آدرس پایگاه ۲ قیامدشت: قیامدشت-خیابان بهشتی- کوچه ۲۲ غربی بهشتی-پلاک ۲۸۷. شماره تماس: ۳۳۵۸۴۲۰۲ آدرس مرکز شهدای بدر: خیابان بروجردی-شهرک شهید مطهری-خیابان شهید قاضی زاده شماره تماس: ۳۳۸۸۷۲۷۷ مرکز عظیم آباد: شهرری_خیابان شهید رجایی_ خیابان هادی رشیدی- محله عظیم آباد. شماره تماس: ۵۵۰۰۲۳۴۷ ۵۵۰۰۲۳۴۸

شبکه بهداشت اسلامشهر آدرس: چهاردانگه انتهای بلوار جانبازان حسین آباد مفرحتلفن ۵۵۲۶۸۵۵۷ موسی آباد خ امام حسن مجتبی رشادت دوم تلفن ۵۶۳۶۹۸۷۱ قائمیه فلکه دوم تلفن ۵۶۴۶۵۶۲۳ احمد آباد مستوفی: میدان امام حسین خیابان مطهری تلفن: ۵۶۷۱۹۹۸۰

مرکز بهداشت جنوب ۱-مرکز اکبراباد منطقه ۱۰نواب محبوب مجازی پلاک ۲۹۱ شماره تلفن: ۵۵۷۸۷۹۸۰

۲- مرکز فرمانفرمایان منطقه ۱۱کارگر جنوبی خ آذربایجان شرقی نرسیده به رشدیه پلاک ۳۸۳ شماره تلفن: ۶۶۵۹۱۰۱۱

۳- مرکز میثم منطقه ۱۷ خ قزوین دوراهی قپان خ عبید ارکانی جنب کانون میثم پلاک ۶۸شماره تلفن: ۵۵۷۰۷۳۳۳

۴- مرکز داراشفا منطقه ۱۶ علی آباد بلوار دستواره روبروی علی آباد انتهای کوچه مشکی پلاک ۱۰شماره تلفن: ۵۵۰۸۰۰۶۶

۵- مرکز امام علی بخش افتاب شهرک رسالت میدان رسالت خ محمدی قبل از منبع آب اولین خیابان سمت راست شماره تلفن: ۰۹۳۳۹۸۱۹۶۰۸

۶- مرکز ایت منطقه ۱۹پشت پادگان قلعه مرغی خ ماهان شهرک شریعتی روبروی پارک شریعتی شماره تلفن: ۵۵۸۵۴۰۰۰

۷- مرکز شهید احمدی منطقه ۱۷ قلعه مرغی انتهای نواب خ شهید غلامرضایی بعد از پمپ بنزین کوچه باغ پلاک ۸شماره

فهرست کشیک مراکز غربالگری نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز دکمه چی: خ رسالت - کرمان جنوبی - کوچه زرین قبایی - پلاک ۹۶.۲۶۳۱۹۳۹۷

مرکز نادر: بزرگراه شهید سلیمانی - اسفندانی - بین ابراهیمی و زارع - پلاک ۵۸-۷۷۷۹۶۰۰۳

مرکز تراب: خ شهید کلاهدوز (دولت) - نبش فکوریان - پلاک ۳۵۲-۲۲۵۹۲۵۲۰

مرکز احمدی: خ دماوند - فتحنایی - پلاک ۳۰.۷۷۵۷۵۹۲۴

مرکز پورهدایت: سرآسیاب دولاب - خ شیوا - خ برادران شهید واضحی فرد- پلاک ۱۶۴ تلفن: ۳۳۱۷۳۱۹۹.۳۳۱۶۴۳۴۶

مرکز ش جعفری: خ ۱۷شهریور جنب آتش نشانی تلفن: ۳۳۵۵۶۲۹۷.۳۳۱۳۱۸۱۳

مرکز مسعودیه: خ خاوران جنب پارک نیکو شماره تماس: ۳۳۸۶۸۱۹۹

مرکز لیله القدر: پایین‌تر از میدان امامت، بین قاسم زاده و عبدالعظیمی، بن بست کامور، پلاک ۲ واحد ۴ تلفن: ۷۷۴۱۰۴۱۵

پایگاه حسابی: خ شریعتی. نرسیده به میدان قدس. جنب داروخانه طالقانی. شبکه بهداشت شمیرانات. ۲۲۲۳۵۰۰۰ داخلی ۲۰۴

مرکز خدمات جامع سلامت پردیس پردیس، فاز ۱، میدان عدالت، بلوار فروردین جنوبی، خیابان سعدی، خیابان حافظ، خیابان مولوی ۰۲۱-۷۶۲۷۴۶۴۸

مرکز خدمات جامع سلامت بنی فاطمه جیلارد دماوند جیلارد بلوار شهید بهشتی جنب هلال احمر۷۶۳۱۲۸۶۹

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محمد رودهن رودهن بلوار امام خمینی جنب بانک کشاورزی۷۶۵۰۲۸۲۸

مرکز خدمات جامع سلامت شهید محسنی آبسرد آبسرد بلوار امام خمینی خیابان شهید فهمیده پلاک ۳ ۷۶۳۷۲۲۴۵

مرکز خدمات جامع سلامت شهید ناصحی کیلان کیلان خیابان شهید فاضلی۷۶۳۶۲۴۲۴

مرکز خدمات جامع سلامت سربندان جاده تهران فیروزکوه سربندان۷۶۳۹۳۲۲۰

مرکز خدمات جامع سلامت مهرآباد مهرآباد خیابان امام خمینی خیابان گلستان ابتدای جاده گاز ۷۶۵۲۸۱۰۰

مرکز هفت تیر: فیروزکوه، پاسداران، ملاجعفری، شهدای ۱۷ شهریور. ۷۶۴۴۲۱۳۰

مرکز شهید مدنی: ورامین. چهارراه اسفندآباد. ۳۶۲۵۴۱۷۷

مرکز اشرفی اصفهانی: پاکدشت - میدان شهدای گمنام- درمانگاه اشرفی اصفهانی ۰۲۱۳۶۰۲۳۱۱۰- داخلی ۲۶۴۱۰- داخلی ۲۶۴

مرکز امام خمینی: قرچک خیابان مخابرات انتهای ازاده ۵ ۰۲۱-۳۶۱۲۷۰۴۰

درمانگاه شبانه روزی مهتدی پیشوا انتهای شهرک طاق سپهر جنب مدرسه الغدیر شماره تماس ۰۲۱۳۶۷۸۱۲۵۶

فهرست کشیک مراکز غربالگری پاشنه پای نوزادان دانشگاه علوم پزشکی ایران

مرکز بهداشت شمال غرب۲ تهران:

-مرکز سلامت مقیمیان: خیابان وزرا، روبروی سینما آزادی، مرکز بهداشت شمال غرب ۲ طبقه۲، تلفن: قطع

مرکز بهداشت شمال غرب۱ تهران: -

مرکز سلامت المپیک: بلوار دهکده المپیک جنب سینما دهکده، تلفن: ۴۴۷۵۹۰۰۰

مرکز بهداشت غرب تهران:

-مرکز سلامت والفجر: مرکز والفجر، نرسیده به آزادی بلوار استادمعین، خیابان دستغیب، تلفن: ۶۶۰۲۸۷۴۸-۶۶۰۲۳۰۴۲

شهرستان شهریار:

-مرکز سلامت علی اصغر (ع): شهریار، زیرگذر قائم، بلوار آزادگان

، خیابان شریعتی (کوچه آهنگران)، ساختمان قدیم شبکه بهداشت، تلفن: ۶۵۲۲۲۹۱۰

شهرستان بهارستان:

-مرکز سلامت ولیعصر: نسیم شهر، میدان رجایی، خیابان کوهپایی، تلفن: ۵۶۶۱۷۰۳۶ -مرکز سلامت گلستان: گلستان فلکه دوم، مرکز بهداشت گلستان، تلفن: ۵۶۳۲۲۴۴۳

شهرستان رباط کریم:

مرکز سلامت فاز ۱ پرند: خیابان البرز جنوبی، تلفن: ۵۶۹۵۳۲۷۷

-مرکز سلامت سعادتمندی: خیابان جهاد، روبروی مسجد ابوالفضل، تلفن: ۵۶۸۸۷۹۱۷

شهرستان ملارد:

-مرکز سلامت حضرت ابوالفضل: سرآسیاب خیابان امام خمینی، انتهای کوچه ابارشی، تلفن: ۰۲۱۶۵۱۹۹۵۱۹

-مرکز سلامت امیرآباد: امیرآباد، خیابان نواب، خیابان مدنی، جنب دهیاری، تلفن: ۰۲۱۶۵۷۴۲۵۶۶

شهرستان قدس:

-مرکز سلامت عشرتی: خیابان امامزاده، بالاتر از فرمانداری، روبه روی کوچه بلبل.

