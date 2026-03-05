گزارش هلالاحمر از خسارات جنگ؛ ۱۳۳۲ حمله در ۶۳۶ نقطه به ثبت رسیده است.
به گزارش ایلنا، جمعیت هلالاحمر در پی تداوم حملات دشمن آمریکایی-صهیونی به نقاط مختلف کشور، گزارش تجمیعی عملیات امدادی و خسارات وارده از نخستین روز جنگ تاکنون را در قالب اطلاعیه شماره ۶ منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، از آغاز جنگ تاکنون ۱۷۴ شهرستان کشور درگیر حملات شده و در مجموع ۱۳۳۲ حمله در ۶۳۶ نقطه به ثبت رسیده است.
آسیب به مراکز غیرنظامی و مناطق مسکونی
در این اطلاعیه آمده است که تاکنون ۱۰۵ محل و مرکز غیرنظامی در حملات اخیر مورد هدف قرار گرفته و دچار آسیب جدی شدهاند.
مناطق مسکونی آسیبدیده نیز در شهرهای مراغه، ارومیه، لامرد، اصفهان، همدان، کردستان، کرمانشاه و بخشهایی از تهران از جمله نارمک، شهید کشوردوست، منطقه مسکونی قائم، مجتمع مسکونی شهید بروجردی و مجتمع مسکونی کوثر گزارش شده است.
آسیب به پایگاهها و تجهیزات امدادی هلالاحمر
بر اساس گزارش هلالاحمر، ۷ پایگاه و شعبه این جمعیت در حملات اخیر آسیب دیدهاند که شامل شعبه هلالاحمر شهرستان البرز در استان قزوین، پایگاه امداد و نجات تجرک در همدان، شعبه هلالاحمر خمین، پایگاه امداد و نجات زالیان در لرستان، شعبه هلالاحمر بانه، مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر در تهران و انبار امدادی شهرستان بوشهر است.
همچنین ۳ دستگاه خودروی امدادی و آمبولانس هلالاحمر در تهران از چرخه فعالیت خارج شده است.
آسیب به مراکز درمانی و دارویی
در ادامه این اطلاعیه آمده است که ۱۴ مرکز درمانی و دارویی نیز در حملات اخیر آسیب دیدهاند. از جمله این مراکز میتوان به مرکز انتقال خون در آذربایجان غربی، بیمارستان طالقانی ارومیه، درمانگاه میناب در هرمزگان، بیمارستان شهدای سرپلذهاب، بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، بیمارستان گاندی و بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری در تهران اشاره کرد.
همچنین شیرخوارگاه آمنه، مرکز مراقبت از معلولین بهزیستی در تهران، بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان شهید رجایی، مرکز جراحی محدود غزال و شرکت دارویی عبیدی نیز از جمله مراکز آسیبدیده اعلام شدهاند.
گستره عملیات امدادی هلالاحمر
طبق اعلام جمعیت هلالاحمر، از آغاز جنگ تاکنون ۱۷۴۸ تیم تخصصی امداد، جستوجو و نجات و آواربرداری شامل ۶۳۷۰ امدادگر و نجاتگر در عملیاتهای امدادی مشارکت داشتهاند.
همچنین برای تسریع در امدادرسانی و پشتیبانی لجستیکی، ۱۴۷۹ دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی در مناطق آسیبدیده به کار گرفته شده است.
تداوم امدادرسانی و خدمات حمایتی
جمعیت هلالاحمر در این اطلاعیه تأکید کرده است که عملیات امدادرسانی، اسکان اضطراری، حمایتهای روانی و خدمات درمانی بدون وقفه در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و تمامی ظرفیتهای انسانی، تخصصی و لجستیکی این جمعیت در آمادهباش کامل قرار دارد.
آمادگی سامانههای امدادی و مشاورهای
بر اساس این اطلاعیه، سامانه ۴۰۳۰ به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمات مشاوره و حمایت روانی به آسیبدیدگان و خانوادههای آنان است و هموطنان در صورت نیاز به خدمات امدادی میتوانند با شماره ۱۱۲ (ندای امداد هلالاحمر) تماس بگیرند.
جمعیت هلالاحمر در پایان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای آسیبدیدگان اعلام کرد تا بازگشت کامل آرامش، در کنار مردم ایران خواهد ماند.