به گزارش ایلنا از سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این بازدید وضعیت نگهداری و ایمنی نمونه‌های ارزشمند ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، شرایط موجود را رضایت‌بخش توصیف کرد و بر تداوم نظارت‌های فنی و تخصصی تأکید نمود.

وی همچنین از مخازن نگهداری نمونه‌های تاکسیدرمی‌شده حیات‌وحش بازدید کرد و با اشاره به اهمیت ملی و بعضاً منحصربه‌فرد بودن برخی از این نمونه‌ها، بر ضرورت سرکشی مستمر، پایش شرایط نگهداری و ارتقای ضریب ایمنی آن‌ها تأکید کرد.

بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده در شرایط اضطراری، بخشی از نمونه‌های ارزشمند نمایشگاهی موزه تاریخ طبیعی پردیسان به مخازن امن منتقل شده‌اند تا از هرگونه آسیب احتمالی مصون بمانند.

