خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت

فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت
کد خبر : 1758773
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه علم و صنعت ایران، خدمات مشاوره تلفنی خود را با عنوان «صدای مشاور دانشجو» ویژه ایام پایانی سال برای دانشجویان این دانشگاه راه‌اندازی کرد.

به گزارش ایلنا، این خدمات مشاوره‌ای در شرایط اضطرار و از ۱۰ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، همه روزه حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب ارائه می‌شود.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران می‌توانند در این بازه زمانی برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره تلفنی با شماره ۰۹۰۵۴۲۶۵۹۰۷ تماس بگیرند.

مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با اعلام این خبر تأکید کرده است که در شرایط اضطرار در کنار دانشجویان خواهد بود و این خدمات به صورت ویژه برای آنان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل