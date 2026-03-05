فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت
مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه علم و صنعت ایران، خدمات مشاوره تلفنی خود را با عنوان «صدای مشاور دانشجو» ویژه ایام پایانی سال برای دانشجویان این دانشگاه راهاندازی کرد.
به گزارش ایلنا، این خدمات مشاورهای در شرایط اضطرار و از ۱۰ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، همه روزه حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب ارائه میشود.
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران میتوانند در این بازه زمانی برای بهرهمندی از خدمات مشاوره تلفنی با شماره ۰۹۰۵۴۲۶۵۹۰۷ تماس بگیرند.
مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با اعلام این خبر تأکید کرده است که در شرایط اضطرار در کنار دانشجویان خواهد بود و این خدمات به صورت ویژه برای آنان در نظر گرفته شده است.