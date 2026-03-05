فعالیت مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت

به گزارش ایلنا، این خدمات مشاوره‌ای در شرایط اضطرار و از ۱۰ اسفند تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، همه روزه حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب ارائه می‌شود.

دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران می‌توانند در این بازه زمانی برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره تلفنی با شماره ۰۹۰۵۴۲۶۵۹۰۷ تماس بگیرند.

مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران با اعلام این خبر تأکید کرده است که در شرایط اضطرار در کنار دانشجویان خواهد بود و این خدمات به صورت ویژه برای آنان در نظر گرفته شده است.

