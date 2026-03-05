۳۷۹ کودک و نوجوان به شهادت رسیدند/ حمله به ۱۷۲ شهر

رئیس سازمان اورژانس کشور با ارائه آماری از تعداد شهدا و مصدومان جنگ اخیر تأکید کرد که این افراد به هیچ وجه نظامی نیستند و خانه‌هایشان مورد اصابت دشمن قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، جعفر میعادفر در توضیح بیشتر گفت: از روز شنبه که حملات دشمن آغاز شده است ۲۹ استان ما درگیر هستند و ۱۷۲ شهر مورد تهاجم قرار گرفته‌اند که در مجموع از ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی ۵۰ دانشگاه ما در حال ارائه خدمت هستند.

وی افزود: همه همکاران من از روز اول تلاش می‌کنند که در کمترین زمان ممکن به محل حملات برسند و سریعا مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کنند که متأسفانه در این میان نیز عده زیادی چه در محل و چه در بیمارستان جان خود را از دست دادند که این اعداد برای دنیا شرم آوار است.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: کوچک‌ترین مصدوم ما ۶ ماهه و بزرگترین آن ۹۱ساله بود که قطعا این افراد نظامی نیستند. همچنین متأسفانه کوچکترین شهید ما کودک یک‌ساله و بزرگترین شهید ما از لحاظ سنی ۷۵ساله بود که این افراد نیز از مردم عادی بودند که خانه‌هایشان مورد اصابت قرار گرفته بود.

میعادفر ادامه داد: تعداد مصدومان زیر ۱۸ سال ما نیز نه تنها نظامی نیستند بلکه دانش آموز هستند که تعداد آن‌ها هم ۳۳۹ نفر است و تعداد مصدومان زیر ۵ سال نیز بیش از ۴۰ نفر است.

وی در پایان گفت: همچنین حدود ۲۰۰ نفر شهدای زیر ۱۸ سال داریم که ۱۶۵ نفر از آن‌ها فقط در مدرسه میناب به شهادت رسیدند. حدود ۴ نفر کودک زیر ۵ سال نیز در این حملات به شهادت رسیدند.

