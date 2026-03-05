معاون وزارت بهداشت:
آماده ارائه خدمات در حوزه بهداشت هستیم/ حتی تزریق یک واکسن به تعویق نیافتاده است
معاون بهداشت وزارت بهداشت از آمادگی کامل برای ارائه خدمات در حوزه بهداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تمام همکاران ما مانند دوران کرونا، جنک ۱۲ روزه و هر اتفاقی که در کشور تجربه کردهایم، آماده خدمترسانی هستند.
او ادامه داد: تمام خدمات در کشور ارائه میشود و گزارشها بیانگر این است که حتی تزریق یک واکسن به تعویق نیافتاده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مردم برای دریافت هرگونه خدمات مراقبتی و بهداشتی مراجعه کنند و همکاران ما، منتظر شهروندان در حوزههای مختلف مانند واکسیناسیون و مراقبت از سالمندان، نوزادان و تمام گروههای سنی هستند.
رئیسی اظهار کرد: تمام همکاران ما، با اشتیاق در انتظار ارائه خدمت هستند و ما اعتقاد داریم که در کنار مردم از این بحران عبور میکنیم.