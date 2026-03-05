آماده ارائه خدمات در حوزه بهداشت هستیم/ حتی تزریق یک واکسن به تعویق نیافتاده است

به گزارش ایلنا، علیرضا رئیسی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: تمام همکاران ما مانند دوران کرونا، جنک ۱۲ روزه و هر اتفاقی که در کشور تجربه کرده‌ایم، آماده خدمت‌رسانی هستند.

او ادامه داد: تمام خدمات در کشور ارائه می‌شود و گزارش‌ها بیانگر این است که حتی تزریق یک واکسن به تعویق نیافتاده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مردم برای دریافت هرگونه خدمات مراقبتی و بهداشتی مراجعه کنند و همکاران ما، منتظر شهروندان در حوزه‌های مختلف مانند واکسیناسیون و مراقبت از سالمندان، نوزادان و تمام گروه‌های سنی هستند.

رئیسی اظهار کرد: تمام همکاران ما، با اشتیاق در انتظار ارائه خدمت هستند و ما اعتقاد داریم که در کنار مردم از این بحران عبور می‌کنیم.

