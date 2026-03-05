جاده چالوس دوطرفه شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور امروز ۱۴ اسفندماه اظهار کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران شمال که به دلیل حجم بالای تردد از ساعت ۱۶:۰۰ روز گذشته ۱۳ اسفندماه از مسیر شمال به جنوب مسدود و به صورت یک‌طرفه در مسیر جنوب به شمال مدیریت شده بود، پس از تخلیه بار ترافیکی در حال حاضر از مسیر آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس به صورت دوطرفه بازگشایی شده و تردد در این محور به شکل روان در جریان است.

وی درباره وضعیت سایر محورهای شمالی کشور نیز گفت: در محورهای هراز، فیروزکوه و همچنین محور قزوین–رشت تردد خودروها در برخی مقاطع به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده اما جریان عبور و مرور برقرار است و ترافیک سنگین در این محورها مشاهده نمی‌شود.

محبی افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه انسداد یا محدودیت خاص ترافیکی در محورهای شمالی اعمال نشده است، با این حال در صورت افزایش حجم ترافیک، احتمال اعمال مجدد محدودیت‌های مقطعی ترافیکی به‌ویژه در محور چالوس وجود دارد که در صورت تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

جانشین پلیس راه فراجا در ادامه به محورهای مسدود کشور اشاره کرد و گفت: محورهای خرم‌آباد–بروجرد و پونل–خلخال در حال حاضر مسدود هستند.

وی همچنین درباره محورهای دارای انسداد فصلی توضیح داد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه، سی‌سخت–پادنا، وازک–بلده، هشتگرد–طالقان و پاتاوه–دهدشت نیز به دلیل شرایط فصلی در حال حاضر مسدود هستند.

محبی در پایان درباره وضعیت جوی جاده‌ها خاطرنشان کرد: در برخی از محورهای استان‌های خراسان شمالی، کرمان، یزد، فارس و اصفهان بارش برف و باران گزارش شده است، با این حال در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی کشور از ترافیک عادی و روان برخوردار هستند و تردد در آن‌ها جریان دارد.

