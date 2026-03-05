ستاد مدیریت بحران با هدف اسکان شهروندان در مراکز اقامتی تشکیل شد

به گزارش ایلنا، هادی حق بین، شهردار منطقه یک، در ستاد تخصصی مدیریت بحران که با حضور لطف‌الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاونان و شهرداران نواحی برگزار شد بر اولویت‌بندی اسکان شهروندان آسیب‌دیده در مراکز اقامتی استاندارد و پیش‌بینی مدت زمان استقرار تا آماده‌سازی نهایی منازل تأکید کرد.

شهردار منطقه یک با اشاره به لزوم بازدید میدانی فوری از اماکن خسارت‌دیده، خواستار ارائه گزارش جامع از برآورد اولیه میزان خسارات شد و مطالعه و اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های ابلاغی در رسیدگی به امور شهروندان را الزامی دانست.

حق‌بین همچنین با دستور آماده‌باش شبانه‌روزی برای تمامی ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی، از کارکنان خواست تا در مواجهه با شهروندان آسیب‌دیده با نهایت سعه‌صدر و همدلی رفتار کنند.

شهردار منطقه یک در بخش دیگر لزوم سیاه‌پوشی و ریسه‌بندی محیطی با کیفیت و استانداردهای بصری بالا و هماهنگی کامل با معاونت اجتماعی جهت برپایی مراسم‌های سوگواری را مورد اهمیت دانست.

فروزنده نیز با تشکر از زحمات همه نیروهای خدوم حاضر در صحنه خواستار فضاسازی شهری شد و گفت: با در نظر گرفتن منابع درآمدی، حقوق کارگران فضای سبز و خدمات شهری به موقع پرداخت شود.

به گزارش سایت شهر، رودکی، معاون شهردار منطقه یک نیز با تشریح برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اظهار داشت: برنامه‌های مذهبی و اجرای مراسم سوگواری هر شب در میدان تجریش برقرار خواهد بود و علاوه بر آن، با آغاز برنامه ها در مصلی تهران نیز از افطار تا سحر میزبان شهروندان با برنامه‌های متنوع خواهیم بود.

انتهای پیام/