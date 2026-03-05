در گفتوگو با ایلنا اعلام شد؛
در برخی استانها نیاز به اهدای خون همچنان وجود دارد
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون دربارهی وضعیت ذخایر خونی کشور، گفت: در برخی از استانها مانند تهران، نیاز به خون و فرآوردههای خونی همچنان وجود دارد.
«بابک یکتاپرست» معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا دربارهی وضعیت ذخایر خونی کشور، توضیح داد و گفت: در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی در حد مطلوب و تحت کنترل است. در پایگاههای استانهای مختلف شرایط در حد مطلوب است و در برخی از استانها که آسیب بیشتری وجود داشته است، در روزهای نخست این جنگ، دچار کمبود بودیم. اما بلافاصله از طریق شبکه خونرسانی این کمبود جبران شد.
او ادامه داد: به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به دلیل آسیبهایی که وجود داشت، دچار کمبودهایی بودیم. همچنین در استان مازندران به دلیل شرایط خاصی که از نظر تعداد بالای بیماران تالاسمی دارد، ما کمبودهایی را داشتیم. اما از طریق شبکه ملی خونرسانی و با عنایت اهداکنندگان این مشکل برطرف شد و الان تقریبا در کل کشور شرایط به صورت مطلوب است.
وی یادآور شد: اما اگر افراد بخواهند اهدای خون انجام دهند، توصیه میشود از طریق فراخوانهای استانی در جریان نیاز به خون و فرآوردههای خونی قرار بگیرند. چرا که در برخی از استانهای کشور، شرایط بالاتر از سطح مطلوب است.
یکتاپرست تصریح کرد: خون و فرآوردههای خونی مایعی است که تاریخ مصرف دارند و اگر از آن تاریخ بگذرد دیگر قابلیت استفاده را نخواهند داشت. از این رو اگر افراد میخواهند اهدای خون داشته باشند، حتما به فراخوانهای استانی توجه کنند. در برخی از استانها مانند تهران، نیاز به خون و فرآوردههای خونی همچنان وجود دارد. اما در برخی دیگر استانها شرایط تحت کنترل است و فعلا نیاز به اهدای خون بیشتر وجود ندارد.
او تاکید کرد: حتما افراد پیش از مراجعه برای اهدای خون از ساعت کاری پایگاهها در شهرشان، از طریق فراخوانهای استانی و یا از طریق سایت استان آگاه شوند. چرا که برنامه کاری پایگاهها بسته به نیازی که وجود دارد، شناور است. لذا حتما پیش از مراجعه از برنامه کاری و نیاز اهدای خون که در پایگاه وجود دارند مطلع شوند.
به گفتهی معاون اجتماعی سازمان انتقال خون، ساعات کاری مراکز انتقال خون در استان تهران تا اطلاع ثانوی به شرح زیر است:
- وصال شیرازی ۸ الی۲۲
- ستاری، تهرانپارس، شهرری و پیروزی ۹الی۲۰
- صدر و ورامین ۸ الی۱۵
- شهر قدس دوشنبه ۸ الی۱۵
- رباط کریم سه شنبه ۸ الی ۱۵
- شهریار چهارشنبه ۸ الی۱۵
- اسلامشهر پنجشنبه ۸ الی ۱۵
- تیم سیار حرم شاه عبدالعظیم ۱۷ الی ۲۴