دومین بیانیه هلالاحمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران
کشتار غیرنظامیان و آسیب به مراکز درمانی، امدادی و آموزشی را متوقف کنید
جمعیت هلالاحمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، دومین بیانیه مشترک خود را منتشر کردند.
به گزارش ایلنا متن این بیانیه به شرح زیر است:
«در پی تجاوز دولت متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و نقض ماده ۲ منشور ملل متحد به عنوان قاعده آمره حقوق بینالملل، اصول و قواعد حقوق بشردوستانه نیز، از جمله ممنوعیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی و امدادی، آموزشی، تاریخی و فرهنگی به شدت نقض شده است.
طبق گزارش وزارت آموزش و پرورش، حمله وحشیانه مستقیم به مدرسه شجره طیبه در میناب منجر به پرپرشدن و شهادت ۱۶۸ تن از آموزگاران و دانشآموزانِ جویای علم و دانش دبستانی و تعدادی مجروح و تخریب کامل یا آسیب جدی به ۲۰ واحد آموزشی در استانهای تهران، فارس، ایلام، آذربایجان شرقی و غربی، و قزوین شد، که همگی مصداق بارزِ نقض فاحش حقوق بشردوستانه، یعنی ممنوعیت حمله به مراکز آموزشی و تربیتی، به شمار میروند. افزون بر حملات یادشده به قلبهای تپنده کوچکِ جویای علم و دانش، در پی حملات سنگین به نقاط مختلفِ در شهرها و در اثر پرتابههای انفجاری و موشکها، اماکن و مراکز غیرنظامی دیگری همچون بیمارستان گاندی به شدت آسیب دیدند که منجر به از کار افتادن آن و تخلیه این بیمارستان شد؛ الگویی که در رابطه با مراکز بهداشتی- درمانی دیگر نیز در شهرهای مختلف تکرار شده است؛ «حمله به بیمارستان، حمله به زندگی است، و حمله به مدرسه، حمله به آینده یک ملت. هدف قراردادن بیماران و کودکان نقض آشکار همه اصول انسانی است».
همچنین ساختمانهای صدا و سیما به طور مستقیم مورد حمله قرار گرفتند، و اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری، مانند کاخ گلستان به عنوان یک اثر ثبت شده جهانیِ یونسکو در تهران، در اثر این حمله به شدت آسیب دیدند و سالن ورزشیِ لامرد نیز که مور حمله قرار گرفته است شهادت شماری از ورزشکاران را در پی داشته است.افزون بر این، در اثر حملات صورتگرفته، مرکز جامع توانبخشی و سازمان جوانانِ جمعیت هلال احمر، به عنوان یک سازمان امدادی و بشردوستانه، مورد اصابت پرتابهها قرار گرفت. این مرکز، به کمتوانان جسمی و حرکتی و افراد کمبرخوردار خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی ارائه میکرد که حملات پیدرپی منجر به اختلال در ارائه این خدمات شده است. ساختمان صلح جمعیت هلال احمر نیز به عنوان یک ساختمان ستادی، که در کنار این مرکز توانبخشی، بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان سوانح و سوختگی، و بیمارستان ولیعصر و ساختمان بهزیستی قرار دارد، در اثر انفجارهای پیدرپی در این منطقه متراکمِ بیمارستانی، به منظور پرهیز از آسیب بیشتر به کارکنان و داوطلبان تخلیه شده است. افزون بر این موارد، پایگاه خدمات امداد جادهایِ زالیان مربوط به جمعیت هلال احمرِ لرستان، پایگاه امدادونجات تجرک مربوط به جمعیت هلال احمر استان همدان در اثر اصابت پرتابهها به شدت آسیب دیدهاند.
در اثر حملات صورتگرفته به ساختمانهای شعب جمعیت هلال احمر در شهرستان البرز(استان قزوین)،شعبه هلال احمر خمین(استان مرکزی)، انبار امدادی در شهرستان بوشهر و سه دستگاه خودروی امدادی (آمبولانس، خودروی نجات وخودروی حمل سگ های زنده یاب) نیز آسیب وارد شده است و ۴ تن از امدادگران در تهران نیز در حین امدادرسانی به قربانیان و آسیبدیدگان جنگ آسیب دیدهاند.
به گزارش وزارت بهداشت و درمان و جمعیت هلال احمر، در اثر پرتابههای ناشی از حملات سنگین و گسترده وحشیانه در سطح شهرها و در مراکز پرجمعیت شهری، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، غیرنظامیانِ بسیاری همچون کودکان و سالخوردگان در حال رفتوآمد برای انجام کارها و برآوردن نیازهای روزمره، به شهادت رسیده یا زخمیشدهاند و افراد بسیاری، از جمله کودکان و سالخوردگان دچار موجهای انفجار ناشی از پرتابههای انفجاری در جای جای شهرها شدهاند و آمار مجروحین و آسیبدیدگان و شهدا روز به روز، در حال افزایش است.
جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه، بر اساس اهداف و وظایف قانونی و انسانی خود، حملات صورتگرفته به غیرنظامیان و مراکز بهداشتی و درمانی و امدادی را به شدت محکوم میکنند، و از نهادها و سازمانهای بینالمللی میخواهند تا به وظیفه ذاتیِ خود مبنی بر در پیش گرفتن اقدامهای جدی و مؤثر به منظور توقف کشتار غیرنظامیان، آسیبرساندن و نابودسازی مراکز درمانی و امدادی و زیرساختهای غیرنظامی عمل کنند.اینک حقوق بشردوستانه و اصول و ارزشهای انسانی، به عنوان میراث مشترک ادیان و فرهنگهای مختلفِ جهان، یک بار دیگر مورد بیتوجهی شدید و عامدانه قرار گرفته است؛ این در حالی است که ممنوعیت نقض حقوق بشردوستانه، همچون ممنوعیت تجاوز سرزمینی، در زمره قواعد آمره حقوق بینالملل به شمار میروند. فروپاشی حقوق بشردوستانه یعنی فروپاشی انسانیت.
بیاعتنایی به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به بخشی از هنجارهای آمره و تعهدهای همهشمول جامعه بینالمللی قلمداد میشوند، نه تنها حقوق قربانیان را نقض میکند، بلکه بنیان نظم حقوقی بینالمللی و امنیت جمعی را نیز در معرض تهدید قرار میدهد. جمعیت هلال احمر، به عنوان بزرگترین نهاد امدادرسان و بشردوستانه، از آغاز این تجاوز سرزمینی به وظایف خود در راستای دستیابی به هدفِ کاهش آلام و ارزشهای انسانی، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، و همچنان بر طبق اصول بنیادین نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر، به ارائه خدمات خود به قربانیان و آسیبدیدگان این جنگ تجاوزکارانه، ادامه خواهد داد.جمعیت هلال احمر و کمیته ملی حقوق بشردوستانه، از خانواده نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر، کمیتههای ملی حقوق بشردوستانه و نهادهای مشابه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی، و به طور کلی، جامعه بشردوستانه بینالمللی میخواهد تا عزم خود را برای جلوگیری از تضعیفِ گفتمان انسانیت در زمان جنگ و حقوق بشردوستانه، جزم کنند و از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نکنند.
بدیهی است چشمپوشی بر جنایتهای صورتگرفته، مجوزی به ناقضان برای نقضهای بیشتر خواهد داد و زمینه را برای زیرپاگذاشتن این میراث مشترک در سایر سرزمینها فراهم میکند. سکوت امروز جامعه بینالمللی مجوزی برای نقضهای بیشترِ فردا و در سایر سرزمینها خواهد بود و بیش از پیش صلح بینالمللی را در معرض خطری جدی قرار خواهد داد و فرهنگ مبارزه بیکیفرمانی تضعیف خواهد شد.»