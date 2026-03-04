رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:

۶۱۸۶ مجروح ناشی از حملات آمریکایی ـ صهیونی تاکنون/۱۸۰ شهید زیر ۱۸ سال

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آخرین آمار مجروحان و همچنین اقدامات درمانی در پی حملات ددمنشانه آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در شبکه ایکس نوشت:« این‌ها نتایج عملیات مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم کشورم، ایران، از ۲۸ فوریه تا ساعت ۵ بعدازظهر امروز، ۹ مارس است:

مجموع مجروحان: ۶٬۱۸۶ نفر

بستری‌شدگان: ۲٬۰۵۴ نفر

درمان و ترخیص‌شدگان: ۳٬۵۴۵ نفر

درمان‌شده در محل حادثه: ۵۵۲ نفر

کشته‌شدگان (شهدا): ۹۲۶ نفر

تعداد عمل‌های جراحی انجام‌شده: ۵۰۲ مورد

مجروحان زیر ۱۸ سال: ۳۰۱ نفر

مجروحان زیر ۵ سال: ۳۹ نفر

کم‌سن‌ترین مجروح: پسر ۶ ماهه، بستان‌آباد

مسن‌ترین مجروح: مرد ۹۱ ساله، کامیاران

کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال: ۱۸۰ نفر

کشته‌شدگان زیر ۵ سال: ۳ نفر

کم‌سن‌ترین کشته‌شده: کودک ۱ ساله، تهران»

