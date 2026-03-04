رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
۶۱۸۶ مجروح ناشی از حملات آمریکایی ـ صهیونی تاکنون/۱۸۰ شهید زیر ۱۸ سال
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آخرین آمار مجروحان و همچنین اقدامات درمانی در پی حملات ددمنشانه آمریکایی ـ صهیونی به کشورمان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در شبکه ایکس نوشت:« اینها نتایج عملیات مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم کشورم، ایران، از ۲۸ فوریه تا ساعت ۵ بعدازظهر امروز، ۹ مارس است:
مجموع مجروحان: ۶٬۱۸۶ نفر
بستریشدگان: ۲٬۰۵۴ نفر
درمان و ترخیصشدگان: ۳٬۵۴۵ نفر
درمانشده در محل حادثه: ۵۵۲ نفر
کشتهشدگان (شهدا): ۹۲۶ نفر
تعداد عملهای جراحی انجامشده: ۵۰۲ مورد
مجروحان زیر ۱۸ سال: ۳۰۱ نفر
مجروحان زیر ۵ سال: ۳۹ نفر
کمسنترین مجروح: پسر ۶ ماهه، بستانآباد
مسنترین مجروح: مرد ۹۱ ساله، کامیاران
کشتهشدگان زیر ۱۸ سال: ۱۸۰ نفر
کشتهشدگان زیر ۵ سال: ۳ نفر
کمسنترین کشتهشده: کودک ۱ ساله، تهران»