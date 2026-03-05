در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
بازگشت زمینی زائران حج به کشور؛ روزانه هزار زائر وارد کشور میشوند
معاون سازمان حج و زیارت گفت: روزانه به طور میانگین هزار نفر از زائران را برنامهریزی کردهایم که بازگردند. زائران از مدینه منوره به صورت زمینی به مرز مشترک عربستان با عراق می روند و از آنجا به مرز شلمچه منتقل می شوند.
رضایی، معاون سازمان حج و زیارت، در خصوص خروج زائران ایرانی از عربستان در پی شرایط جنگی کشور به خبرنگار ایلنا گفت: پس از توقف پروازهای حج عمره، حدود ۹ هزار نفر زائر در عربستان حضور داشتند که برای انجام سفر عمره مشرف شده بودند.
وی افزود: تدابیر لازم برای بازگشت آنان به صورت زمینی انجام شد و اصرار کردیم زائرین فرایند زیارت عادی و انجام مناسک عمره در طی ده روز را به اتمام برسانند و در برنامه بازگشت قرار بگیرند؛ برنامهای که روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
معاون سازمان حج و زیارت در ادامه خاطرنشان کرد: تقریباً با خروجیهای امروز، حدود ۲ هزار نفر از ۹ هزار نفر بازگشتند. در مسیر برگشت، ۱۰۹۰ زائر قطعاً وارد کشورشان شدهاند و باقی زائران در مسیر برگشت به مرز هستند.
به گفته وی، روزانه میانگین هزار نفر از زائران را برنامهریزی کردهایم که بازگردند. زائران از مدینه منوره به صورت زمینی به مرز مشترک عربستان با عراق می روند و از آنجا به مرز شلمچه منتقل می شوند.
رضایی در پایان تأکید کرد: خانوادههای محترم زائران نگران نباشند؛ تمام برنامهها تنظیم شده است تا زائران در شرایط مناسب به منازل و وطن خود بازگردند.