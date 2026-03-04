برف و باران در راه کشور/ احتمال سقوط بهمن و رانش زمین

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد اعلام کرد: از بعدازظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه بارش برف و باران، وزش باد شدید و احتمال سقوط بهمن و رانش زمین وجود دارد.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: از بعدازظهر پنجشنبه (۱۴ اسفند) تا پایان ظهر جمعه (۱۵ اسفند) در دامنه‌ها و ارتفاعات استان، در برخی ساعات بارش برف و باران، رخداد مه، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در این مناطق احتمال کولاک برف وجود دارد. 

بر اساس این هشدار، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز در برخی ساعات مه‌آلودگی همراه با بارش برف، کولاک و سوزباد و احتمال تگرگ مورد انتظار است. همچنین در نیمه جنوبی استان تهران، در بعضی ساعات بارش باران، وزش باد شدید تا خیلی شدید و گاهی رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود. 

اداره‌کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد حاکمیت این وضعیت جوی در تمامی مناطق استان به‌ویژه آبعلی، پردیس، دماوند، شمیرانات، فیروزکوه، لواسان، میگون، چیتگر و شهر تهران پیش‌بینی می‌شود. 

از جمله آثار این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، مه‌گرفتگی و کاهش شعاع دید، آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها اشاره کرد. 

همچنین احتمال وقوع صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و تأسیسات کشاورزی وجود دارد. 

در این شرایط، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت نظیر داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها مطرح است. افزون بر این، امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش موقت کیفیت هوا و شعاع دید در مناطق جنوبی و غربی، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها، آسیب به پوشش گلخانه‌ها و خطر سقوط بهمن در ارتفاعات بالادست و نواحی نزدیک به قله‌ها پیش‌بینی می‌شود. 

اداره‌کل هواشناسی استان تهران در این اطلاعیه نسبت به احتیاط در سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی تأکید کرده و از بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی خواسته است از فعالیت در این بازه زمانی خودداری کنند. پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، تأمین و آماده‌سازی شن و نمک در دامنه‌ها و ارتفاعات و آمادگی کامل راهداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و امدادی از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده است. 

همچنین بر اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تأسیسات و مکان‌های مرتفع نظیر برج‌ها و دکل‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد، خودداری از تردد و توقف در کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی، رعایت احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به قله‌ها تأکید شده است.

