پرداخت ارز مورد نیاز تجهیزات پزشکی

به گزارش ایلنا، علی علیزاده در جلسه با نمایندگان تشکل‌های تجهیزات و ملزومات پزشکی درخصوص تأمین ارز تجهیزات پزشکی اظهار کرد: تمام ارز تالار دوم تجهیزات پزشکی طی روزهای اخیر به طور کامل پرداخت شد. همچنین تمام موارد حداقل اسناد ارز تالار یک سال‌های قبل و سال ۱۴۰۴ نیز با همکاری بانک مرکزی به طور کامل تسویه شده است.

وی درباره ترخیص اقلام تجهیزات پزشکی از گمرک گفت: در جلساتی که با مسئولان گمرک برگزار شد، تمام موارد لازم برای تخلیه اقلام با رایزنی مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) مورد توافق قرار گرفت. تخلیه اقلام از گمرک شهریار و پیام نیز در دستور کار قرار دارد تا روند تأمین با وقفه مواجه نشود.

سرپرست اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به تمدید خودکار مجوزها برای شش ماه آینده به‌منظور تسهیل امور مربوط به تأمین، افزود: کمیته ویژه تامین و توزیع برای مدیریت تأمین و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی تشکیل شده و تیم‌های کاری به‌صورت مستمر روند بازار را رصد می‌کنند تا در شبکه توزیع و عرضه خللی ایجاد نشود. همچنین درخصوص فرایند ترابری با همکاری اصناف و پخش‌های دارویی تمهیدات جلوگیری از اختلال در زنجیره ترابری به صورت سیستماتیک در حال پیگیری است

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: از محل ذخیره استراتژیک تجهیزات پزشکی، اقلام در حال برنامه ریزی توزیع است اما تاکنون نیاز فوری برای عرضه گسترده وجود نداشته است. همچنین سیاست‌های تأمین به‌منظور جلوگیری از ایجاد اخلال در ماه‌های آتی، به‌صورت کامل در حال تمدید شده است.

