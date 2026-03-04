رئیس پلیس آگاهی فراجا:
تمامی محلهها و خیابانها در نظارت پلیس هستند
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به تمهیدات ویژه انتظامی، از کنترل کامل محلات وعدم افزایش وقوع جرم در کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در تشریح تمهیدات انتظامی در پی حملات اخیر رژیم آمریکایی و صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در یک برنامه خبری اظهار کرد: با عرض تسلیت شهادت امام و هموطنانمان در این حملات، مجموعه انتظامی کشور با همکاری سایر واحدهای انتظامی، اقدامات پیشگیرانه را بیش از گذشته در محلات، کوچهها و خیابانها تشدید کرده است.
وی گفت: در حال حاضر هیچ کوچه و خیابانی در کشور وجود ندارد که تحت کنترل و نظارت گشتهای انتظامی و پلیس آگاهی نباشد و تمامی مناطق به صورت مستمر پایش میشوند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: محلهایی که مورد اصابت قرار میگیرند، بلافاصله توسط واحدهای از پیش آماده در حلقههای مختلف تحت کنترل و نظارت قرار میگیرند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
قنبری بیان کرد: به حمدالله از ابتدای این جنگ تحمیلی ناجوانمردانه، مشکل خاصی از نظر وقوع جرائم نداشتیم و وضعیت امنیتی کشور کاملاً تحت کنترل است.
وی تصریح کرد: همکاران ما در مجموعه انتظامی کشور و پلیس آگاهی، حافظ اموال مردم و امنیت محلات هستند و اجازه نخواهند داد مجرمان از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: تمامی مجرمان به صورت ویژه و کامل تحت رصد و نظارت هستند و در این ایام از لحاظ امنیتی و وقوع جرم مشکل خاصی گزارش نشده است. مردم اطمینان داشته باشند امنیت در سراسر کشور برقرار است و پلیس با آمادگی کامل در میدان حضور دارد.