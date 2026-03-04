به گزارش ایلنا، سردار محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فراجا در تشریح تمهیدات انتظامی در پی حملات اخیر رژیم آمریکایی و صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، در یک برنامه خبری اظهار کرد: با عرض تسلیت شهادت امام و هموطنانمان در این حملات، مجموعه انتظامی کشور با همکاری سایر واحدهای انتظامی، اقدامات پیشگیرانه را بیش از گذشته در محلات، کوچه‌ها و خیابان‌ها تشدید کرده است.

وی گفت: در حال حاضر هیچ کوچه و خیابانی در کشور وجود ندارد که تحت کنترل و نظارت گشت‌های انتظامی و پلیس آگاهی نباشد و تمامی مناطق به صورت مستمر پایش می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: محل‌هایی که مورد اصابت قرار می‌گیرند، بلافاصله توسط واحدهای از پیش آماده در حلقه‌های مختلف تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

قنبری بیان کرد: به حمدالله از ابتدای این جنگ تحمیلی ناجوانمردانه، مشکل خاصی از نظر وقوع جرائم نداشتیم و وضعیت امنیتی کشور کاملاً تحت کنترل است.

وی تصریح کرد: همکاران ما در مجموعه انتظامی کشور و پلیس آگاهی، حافظ اموال مردم و امنیت محلات هستند و اجازه نخواهند داد مجرمان از شرایط موجود سوءاستفاده کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: تمامی مجرمان به صورت ویژه و کامل تحت رصد و نظارت هستند و در این ایام از لحاظ امنیتی و وقوع جرم مشکل خاصی گزارش نشده است. مردم اطمینان داشته باشند امنیت در سراسر کشور برقرار است و پلیس با آمادگی کامل در میدان حضور دارد.

