تایید صلاحیت ۵۵ درصد داوطلبان ردصلاحیت شده انتخابات شوراها در خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان رضوی گفت: ۴۵۲ نفر از داوطلبان ردصلاحیت شده استان در جریان ثبت‌نام انتخابات شوراهای شهر به هیات نظارت، اعتراض خود را اعلام کرده بودند که صلاحیت ۲۴۷ داوطلب معادل حدود ۵۵ درصد تایید شد.

احمد جاویدفر افزود: پنج هزار و ۲۱۶ نفر برای حضور در هفتمین دوره انتخابات شورای شهر استان خراسان رضوی ثبت نام کرده بودند که هیات نظارت در شهرستان‌ها در مرحله نخست صلاحیت چهار هزار و ۲۶۷ داوطلب معادل حدود ۸۲ درصد از مجموع ثبت‌نام شدگان را تایید کرد.

وی بیان کرد: در جریان بررسی فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر در خراسان رضوی صلاحیت ۸۱۸ نفر معادل ۱۹ و ۱۷ صدم درصد تایید نشد و همچنین ۱۵۶ نفر معادل سه و ۲۹ صدم درصد از داوطلبان از ابتدای ثبت‌نام تاکنون از ادامه حضور در این کارزار انصراف دادند.

دبیر اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان رضوی ادامه داد: از مجموع ۸۱۸ داوطلب رد صلاحیت شده ۴۵۲ نفر به هیات نظارت استان اعتراض کرده بودند که اعتراض ۲۰۵ نفر معادل ۴۵ درصد از آن‌ها رد شد و بقیه تایید صلاحیت شدند.

وی اظهار کرد: امروز نتایج بررسی صلاحیت‌ها به فرمانداری‌ها اعلام می‌شود و فرمانداری‌ها نیز وضعیت داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده را به داوطلبان اعلام خواهند کرد.

جاویدفر گفت: مطابق قانون از میان ۲۰۵ داوطلبی که دوباره صلاحیتشان در استان تایید نشد، فقط داوطلبان شورای شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور به عنوان تنها شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت در خراسان رضوی، تا روز جمعه می‌توانند به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور اعتراض خود را اعلام کنند.

به گفته او، طبق قانون فرآیند تایید صلاحیت داوطلبان دیگر شهرهای استان قطعی شده است و امکان اعتراض ندارند.

این مسئول ادامه داد: داوطلبان معترض در شهرهای یاد شده می‌توانند اعتراض خود را به فرمانداری مشهد، نیشابور و سبزوار و یا دفتر هیات نظارت بر انتخابات شوراها در مرکز استان اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از دو هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی خراسان رضوی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

