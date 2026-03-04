آغاز فعالیت «مدرسه تلویزیونی» در شبکه آموزش

آغاز فعالیت «مدرسه تلویزیونی» در شبکه آموزش
مدیر شبکه آموزش اعلام کرد: مدرسه تلویزیونی از شنبه شانزدهم اسفندبه صورت کامل از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی پارسانیا گفت: آموزش تلویزیونی برای پایه‌های ابتدایی و متوسطه امروز به صورت محدود آغاز شده است. 

وی افزود: برنامه‌های آموزشی پایه‌های هفتم تا نهم امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ از شبکه آموزش پخش می‌شود. 

مدیر شبکه آموزش ادامه داد: از این پس شنبه تا چهارشنبه هر هفته فعالیت مدرسه تلویزیونی برای مقطع ابتدایی از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و تا ۱۴ ادامه دارد و در ادامه برنامه‌های آموزشی برای مقطع متوسطه تا ساعت ۲۱ پخش خواهد شد. 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه پنج شنبه و جمعه مدرسه تلویزیونی پخش نخواهد شد افزود: مدرسه تلویزیونی کانالی در شاد دارد و قسمت‌هایی از دروس در این نرم‌افزار ارائه می‌شود.

 

