آغاز فعالیت «مدرسه تلویزیونی» در شبکه آموزش

به گزارش ایلنا، علی پارسانیا گفت: آموزش تلویزیونی برای پایه‌های ابتدایی و متوسطه امروز به صورت محدود آغاز شده است.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی پایه‌های هفتم تا نهم امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

مدیر شبکه آموزش ادامه داد: از این پس شنبه تا چهارشنبه هر هفته فعالیت مدرسه تلویزیونی برای مقطع ابتدایی از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود و تا ۱۴ ادامه دارد و در ادامه برنامه‌های آموزشی برای مقطع متوسطه تا ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه پنج شنبه و جمعه مدرسه تلویزیونی پخش نخواهد شد افزود: مدرسه تلویزیونی کانالی در شاد دارد و قسمت‌هایی از دروس در این نرم‌افزار ارائه می‌شود.

انتهای پیام/