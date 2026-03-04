رئیس جمعیت هلال احمر:
مردم نگران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند
رئیس جمعیت هلال احمر تأکید کرد که مردم در شرایط جنگی نگران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند.
به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خاص گفت: به تمام داروخانههای جمعیت هلال احمر در تمام استانها اعلام کردهایم که به صورت شبانهروزی فعالیت کنند. یک داروخانه هلالاحمر در تمام استانها وجود دارد.
وی ادامه داد: مردم درباره دارو و تجهیزات پزشکی دغدغهای نداشته باشند.
کولیوند همچنین به حمله آمریکایی صهیونی به مرکز توانبخشی هلال احمر اشاره کرد و گفت: اگرچه مرکز جامع توانبخشی هلالاحمر منهدم شده، اما فعالیت خود را در یک مرکز دیگر ادامه میدهیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر گفت: مردم را معطل و گرفتار جنگ و موشک باران نکردهایم.