خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمعیت هلال احمر:

مردم نگران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند

مردم نگران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند
کد خبر : 1758444
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال احمر تأکید کرد که مردم در شرایط جنگی نگران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند.

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خاص گفت: به تمام داروخانه‌های جمعیت هلال احمر در تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم که به صورت شبانه‌روزی فعالیت کنند. یک داروخانه هلال‌احمر در تمام استان‌ها وجود دارد. 

وی ادامه داد: مردم درباره دارو و تجهیزات پزشکی دغدغه‌ای نداشته باشند. 

کولیوند همچنین به حمله آمریکایی صهیونی به مرکز توانبخشی هلال احمر اشاره کرد و گفت: اگرچه مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر منهدم شده، اما فعالیت خود را در یک مرکز دیگر ادامه می‌دهیم. 

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: مردم را معطل و گرفتار جنگ و موشک باران نکرده‌ایم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل