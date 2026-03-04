مردم نگران تأمین دارو و تجهیزات پزشکی نباشند

به گزارش ایلنا، پیرحسین کولیوند درباره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خاص گفت: به تمام داروخانه‌های جمعیت هلال احمر در تمام استان‌ها اعلام کرده‌ایم که به صورت شبانه‌روزی فعالیت کنند. یک داروخانه هلال‌احمر در تمام استان‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: مردم درباره دارو و تجهیزات پزشکی دغدغه‌ای نداشته باشند.

کولیوند همچنین به حمله آمریکایی صهیونی به مرکز توانبخشی هلال احمر اشاره کرد و گفت: اگرچه مرکز جامع توانبخشی هلال‌احمر منهدم شده، اما فعالیت خود را در یک مرکز دیگر ادامه می‌دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: مردم را معطل و گرفتار جنگ و موشک باران نکرده‌ایم.

