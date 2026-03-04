به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد با بیان اینکه از ساعتی قبل و پس از تخلیه بار ترافیکی، تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به صورت دوطرفه برقرار شده است، گفت: عبور و مرور به شکل عادی و روان در جریان است.

وی افزود: در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت نیز ترافیک خاصی مشاهده نمی‌شود و تردد بدون مشکل در حال انجام است.

به گفته سردار کرمی‌اسد، در حال حاضر تمامی جاده‌های کشور فاقد هرگونه انسداد یا محدودیت ترافیکی هستند و تنها برخی محورهای غیرشریانی به دلیل انسدادهای فصلی مسدودند.

بنابر اعلام پلیس، رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: ایمنی در جاده‌ها برقرار است و مأموران پلیس راه و راهور طی روزهای گذشته با حضور میدانی و مستمر در کنار مردم، مدیریت ترافیک و تأمین امنیت سفرها را بر عهده داشته‌اند.

