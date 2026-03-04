رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد:

چالوس دوطرفه شد/ تمامی جاده‌های کشور فاقد انسداد یا محدودیت ترافیکی هستند

چالوس دوطرفه شد/ تمامی جاده‌های کشور فاقد انسداد یا محدودیت ترافیکی هستند
رئیس پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد که جاده چالوس دوطرفه شد و تمامی جاده‌های شمالی تخلیه بار ترافیکی شدند.

به گزارش ایلنا، سردار احمد کرمی‌اسد با بیان اینکه از ساعتی قبل و پس از تخلیه بار ترافیکی، تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال به صورت دوطرفه برقرار شده است، گفت: عبور و مرور به شکل عادی و روان در جریان است. 

وی افزود: در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت نیز ترافیک خاصی مشاهده نمی‌شود و تردد بدون مشکل در حال انجام است. 

به گفته سردار کرمی‌اسد، در حال حاضر تمامی جاده‌های کشور فاقد هرگونه انسداد یا محدودیت ترافیکی هستند و تنها برخی محورهای غیرشریانی به دلیل انسدادهای فصلی مسدودند. 

بنابر اعلام پلیس، رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: ایمنی در جاده‌ها برقرار است و مأموران پلیس راه و راهور طی روزهای گذشته با حضور میدانی و مستمر در کنار مردم، مدیریت ترافیک و تأمین امنیت سفرها را بر عهده داشته‌اند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
