خدمات سلامت در شرایط جنگی بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بسته‌های خدمات سلامت در خانه‌های بهداشت در شرایط جنگی نیز مطابق برنامه و بدون وقفه در حال اجراست و تمامی گروه‌های سنی از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

بر اساس این گزارش، برای کودکان زیر پنج سال خدماتی از جمله غربال‌گری کم‌کاری تیروئید، فنیل‌کتونوریا و سایر بیماری‌های متابولیک ارثی، غربال‌گری شنوایی، واکسیناسیون، ارزیابی رشد و نمو، بررسی تکامل و هوش، ارزیابی وضعیت تغذیه و الگوی غذایی، پایش تغذیه با شیر مادر و وضعیت سلامت مادر، ارزیابی رفتار والدین با کودک و مراقبت از سلامت دهان و دندان ارائه می‌شود.

در سنین مدرسه نیز غربال‌گری در پایه‌های اول، چهارم، هفتم و دهم انجام می‌شود که شامل ارزیابی قد، وزن و رشد، بررسی الگوی تغذیه‌ای، کنترل فشار خون، سنجش بینایی و شنوایی، ارزیابی سلامت روان، بررسی مصرف مواد، الکل و دخانیات، ارزیابی سلامت اجتماعی، فلورایدتراپی، فیشورسیلانت و معاینه کامل توسط پزشک است.

برای جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال خدماتی همچون ارزیابی فشار خون، قد و وزن و شاخص توده بدنی، بررسی وضعیت تغذیه، ارزیابی سلامت روان و میزان درگیری با مصرف مواد، الکل و دخانیات و همچنین غربال‌گری تالاسمی در افراد در شرف ازدواج ارائه می‌شود.

در گروه سنی ۳۰ تا ۶۰ سال، خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی، غربال‌گری دیابت و فشار خون، اندازه‌گیری قد، وزن و دور کمر، ارزیابی شاخص توده بدنی، بررسی الگوی تغذیه، ارزیابی سلامت روان، بررسی مصرف مواد و دخانیات، ارزیابی ارتباط متقابل زوجین و غربال‌گری سرطان پستان و دهانه رحم در بانوان و سرطان روده بزرگ در زنان و مردان ۵۰ تا ۷۰ سال انجام می‌شود.

برای سالمندان بالای ۶۰ سال نیز خطرسنجی بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و فشار خون، اندازه‌گیری قد و وزن، بررسی توده بدنی، غربال‌گری خطر زمین‌خوردن، افسردگی، سرطان روده بزرگ تا ۷۰ سالگی و ارزیابی سلامت اجتماعی و روانی انجام می‌گیرد.

به گزارش وبدا، همچنین مادران باردار از مراقبت کامل دوران بارداری بهره‌مند می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که هشت نوبت مراقبت توسط ماما و سه نوبت توسط پزشک انجام می‌شود. آزمایش‌های بارداری به‌صورت رایگان ارائه شده و آموزش زایمان طبیعی همراه با ورزش‌های دوران بارداری در مراکز انجام می‌شود. مراقبت‌های پیش از بارداری و پس از زایمان نیز ارائه شده و مکمل‌های مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار مادران قرار می‌گیرد.

