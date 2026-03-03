وزیر آموزش و پرورش:
تخریب ۲۰ مدرسه در حملات تروریستی دشمن/ ۱۷۰ دانشآموز و معلم به شهادت رسیدند
وزیر آموزش و پرورش گفت: در حملات تروریستی صهیونیستی - آمریکایی حدود ۱۷۰ دانش آموز و معلم به شهادت رسیدند، ضمن اینکه قریب به ۲۰ مدرسه و واحد آموزشی نیز در کشور تخریب شده است.
کاظمی با تسلیت شهادت مظلومانه حدود ۱۷۰ دانشآموز و معلم در حملات وحشیانه دشمنی که ادعای حقوق بشر دارد، گفت: در حالی که دانشآموزان و معلمان عزیز ما در کلاس درس مشغول آموزش و تدریس بودند، مظلومانه به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه حدود ۲۰ واحد آموزشی بطور مستقیم و غیرمستقیم مورد تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اولین فرصت و به سرعت کار بازسازی مدارس آغاز و در کوتاهترین زمان مدارس را خواهیم ساخت.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مجروح شدن دانشآموزان و فرهنگیان، ادامه داد: حدود ۱۲۰ دانش آموز و نیروی فرهنگی در این حملات مجروح شده و در بیمارستان بستری هستند.
کاظمی با اشاره به بمباران مدارس، بیمارستانها، اورژانسها و هلال احمر، اظهار کرد: این جنایات باید در تاریخ ثبت شود و همه بدانند که تمامی این جنایات برخلاف کنوانسیونها، تعهدات و قوانین جوامع بینالمللی و سازمانهای بینالمللی، اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به سکوت خفت بار مجامع بینالمللی، گفت: ملت ایران سربلند و سرافراز ایستاده است و با تمام وجود در مقابل جنایات و حملات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکایی جنایتکار دفاع خواهد کرد.
وی با بیان این که دانشآموزان سرمایههای ارزشمند این کشورند، تصریح کرد: به قول شهید سلیمانی ما ملت شهادت و ملت امام حسین هستیم و طبیعتاً خون بر شمشیر پیروز خواهد بود و انشاءالله این تهاجم و فتنه نیز شکست سنگینی را به دشمن تحمیل خواهد کرد.
کاظمی با اشاره به سناریوهای مختلف برای استمرار آموزش، گفت: بعد از تعطیلی هفت روزه که به دلیل شهادت رهبر معظم انقلاب(رضوان الله تعالی) اعلام شد، آموزشها تا پایان اسفند به صورت مجازی ادامه خواهد یافت و اگر در ادامه مسیر اخلالی ایجاد شد، تداوم آموزشها به صورت آفلاین و با استفاده از ظرفیت مدرسه تلویزیونی ایران استمرار پیدا خواهد کرد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: دانشآموزان ما فراتر از دانشآموزان دهه شصت هستند و این حملات و فتنه ها هیچ ترس و وحشتی در دل آنها ایجاد نمیکند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با حضور در یکی از بیمارستانهای شهر تهران، ضمن عیادت از همکاران فرهنگی مجروح و بررسی روند درمان آنها، از دیگر مجروحان جنگی عیادت و برای ایشان آرزوی سلامی و تندرستی کرد.