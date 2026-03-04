وضعیت دارویی کشور نسبت به پیش از جنگ تغییری نکرده است/ در صورت کمبود با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرید

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص برخی از گزارش ها از کمبود دارو از جمله انسولین در شرایط جنگی کشور به خبرنگار ایلنا گفت: ما همیشه در شرایط عادی کشور با کمبود دارو مواجه بوده‌ایم. برای مثال، به طور روتین حدود ۱۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارویی کمبود وجود دارد؛ به ویژه داروهای خاص و وارداتی. اگر وزارتخانه امروز این موضوع را اعلام کند، به این معناست که با شرایط عادی تفاوتی ندارد.

وی افزود: اما اینکه برای مثال در یک شهرستان، فردی در داروخانه‌ای انسولین نیابد، دلیل بر ایجاد کمبود انسولین نیست. پیش از جنگ نیز به دلیل راه‌اندازی تولید داخلی انسولین، واردات آن محدود شده بود. اکنون، انسولین‌های قلمی (مانند نوریت و نوومیکس) مدل ایرانی که تأییدیه دریافت کرده، در بازار توزیع شده و در کنار آن، نمونه‌های خارجی نیز وارد و توزیع می‌گردد.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: روز گذشته در استان اراک، به ۵ یا ۶ داروخانه بازدید کردم و همه آنها انسولین، داروهای قلبی، داروهای فشار خون و داروهای مربوط به بیماری‌های مزمن را داشتند و چیزی خارج از روال کمبود ندیدم. البته ممکن است برای داروهای خاص مانند داروهای سرطانی یا بیماران خاص در برخی جاها کمبود وجود داشته باشد؛ آن‌ها داروخانه‌های خاص خود را دارند. سامانه سه‌رقمی ۱۹۰ نیز وجود دارد.

وی افزود: مردم هر دارویی که پیدا نمی کنند با این شماره تماس بگیرند تا به آن‌ها اطلاع دهند برای مثال شما در کدام استان هستید و کدام داروخانه در استان شما این دارو را دارد و نیازی نیست همه داروخانه‌ها را جستجو کنند.

جمالیان در خصوص کمبود داروی انسولین نیز گفت: من امروز در هر داروخانه‌ای که رفتم، چنین چیزی ندیدم. انسولین، داروهای قبلی، شیر خشک و پوشک را پرسیدم؛ همگی موجود بودند. نه تنها به من گفتند، بلکه نسخه‌هایشان را نیز بررسی کردم تا ببینم از صبح به مردم تحویل داده‌اند یا نه؛ واقعاً کمبودی وجود نداشت. اما اگر داروی خاصی گزارش شده، حتماً به ما بگویید یا به سازمان غذا و دارو اطلاع دهید تا پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: وضعیت دارویی کشور با شرایط پیش از جنگ تفاوتی نکرده است. ضمن اینکه وزارتخانه ذخایر استراتژیک خود را دارد؛ ما به هیچ وجه به ذخایر استراتژیک وزارتخانه دست نزده‌ایم و اگر جنگ طولانی شود یا آسیبی به انبارها وارد آید، از آن ذخایر نیز استفاده خواهیم کرد.

