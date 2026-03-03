آسیب به ۱۰ مرکز درمانی و امدادی تاکنون

وی با اشاره به تجربه حملات به مراکز درمانی در غزه افزود: آنها در غزه نشان دادند که به هیچ تعهد حرفه‌ای پایبند نیستند. بیش از هزار نفر از کادر درمان را در غزه شهید کردند. همچنین لوزام مصرفی را نابود و روند امدادرسانی را با محدودیت‌های جدی مواجه کردند، بیش از ۳۵ بیمارستان به طور کامل نابود شدند و برخی مسئولان مراکز درمانی را شهید، اسیر یا تحت فشار قرار گرفتند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و تقویت توان داخلی نظام سلامت تصریح کرد: اگر مقاومت نکنیم و بر توان خود تکیه نداشته باشیم، ممکن است شرایط دشوارتری برای کادر درمان رقم بخورد.

او با بیان اینکه جامعه پزشکی کشور با تمام توان در حال خدمت‌رسانی است، افزود: جامعه پزشکی اجازه نخواهد داد روند ارائه خدمات درمانی متوقف شود.

رئیس‌زاده همچنین با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی گفت: متأسفانه کارآمدی این نهادها برای حمایت مؤثر از مراکز درمانی و نیروهای امدادی در حوادث اخیر و گذشته زیر سؤال رفته است. انتظار می‌رود سازوکارهای بین‌المللی را در راستای ایفای نقش واقعی خود و حمایت از مراکز درمانی در شرایط بحرانی اقدام عملی انجام دهند.

وی درباره استمرار خدمات درمانی در سراسر کشور گفت: کادر درمان با روحیه‌ای جهادی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و اجازه نخواهد داد خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شود.