راهکار وزارت رفاه برای عرضه کالاهای تولیدی سازمان تعاونی روستایی/ استفاده از اماکن وابسته برای استقرار مسافران

به گزارش ایلنا، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و آرزوی استمرار مسیر حق‌خواهی ایشان، شهادت فرماندهان و دانش‌آموزان و سایر شهروندان بی‌گناه به دست رژیم‌های خونخوار آمریکا و اسرائیل را تحنیت و تعزیت گفت و تدابیر اندیشیده شده در این وزارتخانه برای دسترسی‌های هموطنان به امکانات، کالا و اقلام در دوران جنگ را تشریح کرد.

وی بر ظرفیت شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در زمینه توزیع کالاهای سازمان تعاونی روستایی کشور تأکید کرد و یادآور شد: با مذاکره مدیران کل استانی وزارت کار با سازمان تعاونی روستایی کشور، اجناس و اقلام تولید شده با ظرفیت بازاریابی و توان توزیع شرکت صنایع شیر ایران، محصولات تولیدی در چارچوب تعاونی‌های روستایی در سراسر کشور عرضه می‌شود.

میدری در ادامه این نشست افزود: در شرایط موجود باید تلاش کنیم وضعیت بهتری برای مردم و فرزندانمان رقم بزنیم.

وزیر کار مدیران کل استانی دستور داد حضور میدانی موثر داشته باشند و به ویژه واحدهای تولیدی را بازدید کنند. مسائل و مشکلات از نزدیک بررسی شود.

وی تاکید کرد: حضور مسئولان در کنار واحدهای تولیدی اعم از خدماتی، کشاورزی، غذایی، دارویی و… قوت قلب و مایۀ دلگرمی است.

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، میدری تصریح کرد: در راستای تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم و در چارچوب طرح کالابرگ، واحدهای استانی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) آمادگی دارند در همکاری با تعاونی‌های روستایی محصولات تولیدی را توزیع کنند.

وی افزود: مدیران کل از ابتکارات استانی استفاده کنند تا محصولات به نحو مطلوب توزیع شود.

در ادامه این جلسه بار دیگر بر لزوم استفاده از ظرفیت اماکن وابسته به وزارتخانه شامل مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی، مراکز دولتی بهزیستی و مراکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای برای استقرار هموطنان مسافر به استان‌ها تاکید و تصریح شد که از انجام هر اقدامی که به همبستگی ملی در شرایط فعلی کمک کند نباید فروگذار شود.

