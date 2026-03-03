آسیب به ساختمانهای بهزیستی در ۴ استان در حملات اخیر
رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر در استانهای تهران، آذربایجان غربی، ایلام و کردستان تخریب ساختمانها را داشتیم و برآورد اولیه تخریب از ۵ تا ۵۰ درصد است.
به گزارش ایلنا، سید حسن موسوی چلک رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور درباره تخریب ساختمانهای این سازمان و مراکز نگهداری دولتی و غیردولتی گفت: در حال حاضر در استانهای تهران، آذربایجان غربی، ایلام و کردستان تخریب ساختمانها را داشتیم و برآورد اولیه تخریب از ۵ تا ۵۰ درصد است.
وی افزود: در ساختمان بهزیستی شمیرانات بخشی از دیوار، سقف و شیشهها بر اثر موج انفجار آسیب دید. شرایط مشابهی نیز در شیرخوارگاه آمنه داشتیم و ساختمان خط تلفن اورژانس اجتماعی هم دچار خسارت شد.
براساس گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی در ادامه تأکید کرد: سامانه تلفنی صدای مشاور ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بدون هیچگونه محدودیتی در حال ارائه خدمات هستند. اورژانس اجتماعی از گذشته بهصورت شبانهروزی فعال بوده و خط ۱۴۸۰ نیز برای پاسخگویی مستمر، شبانهروزی شده است تا در صورت نیاز مردم به مشاوره، راهنمایی یا انجام مداخلات تخصصی، خدمات لازم ارائه شود.