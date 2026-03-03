به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی در نشست وبیناری معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی از پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال خبر داد.

نشست وبیناری معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باحضور طاهر موهبتی، جمعی از روسای دانشگاه‌ها و مدیران بودجه و مالی، با محوریت بررسی وضعیت مالی دانشگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه منابع برگزار شد.

موهبتی ضمن اشاره به حساسیت شرایط کشور و تسلیت ایام، بر ضرورت حضور فعالانه توأم با همدلی و همراهی تاکید کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این نشست به صورت مفصل به موضوعاتی از جمله پرداخت‌کارانه پرسنل، بدهی‌های شرکت‌های دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی، بدهی‌های تغذیه و سایر بدهی‌ها پرداخت و بر لزوم ساماندهی این موضوعات برای ورود به سال جدید تاکید کرد.

وی در ادامه بر جایگاه مدیران مالی بعنوان مسئول تطبیق هزینه‌ها و انضباط مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد.

موهبتی همچین بر مدیریت زمان در ایام باقی‌مانده سال تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت زمانی، باید تمام موضوعات را به نحو مطلوب ساماندهی کرد.

به گزارش وبدا، وی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها، بر لزوم همکاری و تعامل سازنده برای رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید کرد.

