خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشی از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان سال پرداخت می‌شود

بخشی از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان سال پرداخت می‌شود
کد خبر : 1758020
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته تا پایان سال پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، طاهر موهبتی در نشست وبیناری معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی از پرداخت بخشی از مطالبات تا پایان سال خبر داد. 

نشست وبیناری معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باحضور طاهر موهبتی، جمعی از روسای دانشگاه‌ها و مدیران بودجه و مالی، با محوریت بررسی وضعیت مالی دانشگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه منابع برگزار شد. 

موهبتی ضمن اشاره به حساسیت شرایط کشور و تسلیت ایام، بر ضرورت حضور فعالانه توأم با همدلی و همراهی تاکید کرد. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها با هماهنگی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته تا پایان سال پرداخت خواهد شد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این نشست به صورت مفصل به موضوعاتی از جمله پرداخت‌کارانه پرسنل، بدهی‌های شرکت‌های دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی، بدهی‌های تغذیه و سایر بدهی‌ها پرداخت و بر لزوم ساماندهی این موضوعات برای ورود به سال جدید تاکید کرد. 

وی در ادامه بر جایگاه مدیران مالی بعنوان مسئول تطبیق هزینه‌ها و انضباط مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد. 

موهبتی همچین بر مدیریت زمان در ایام باقی‌مانده سال تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت زمانی، باید تمام موضوعات را به نحو مطلوب ساماندهی کرد. 

به گزارش وبدا، وی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها، بر لزوم همکاری و تعامل سازنده برای رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل