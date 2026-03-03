سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تاکید کرد:
ایمنی قبل از وقوع حادثه/ نقاط امن خانه را شناسایی کنید
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران بر لزوم آمادگی پیشینی خانوادهها در برابر حملات و سوانح احتمالی تأکید کرد و گفت: شناسایی نقاط امن ساختمان، تعیین محل تجمع اضطراری و آمادهسازی کیف اضطراری میتواند در لحظات بحرانی از بروز خسارات جانی جلوگیری کند.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی در توضیح بیشتر اظهار کرد: بخش مهمی از ایمنی به اقداماتی بازمیگردد که باید پیش از وقوع حادثه انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش افزود: گذراندن دورههای آموزشی و آشنایی با نکات ایمنی ضروری است. هر خانواده باید نقاط امن خانه خود را شناسایی کند؛ محلهایی مانند کنج دیوارها، محل تلاقی دیوارها، کنار ستونها یا فضاهای باریکتر نظیر راهروها که معمولاً استحکام بیشتری دارند.
سخنگوی آتشنشانی تهران ادامه داد: نصب پردههای ضخیم یا استفاده از پوششهای محافظ مانند برچسبهای ماتکننده روی شیشهها میتواند خطرات ناشی از شکستن شیشه را کاهش دهد. همچنین همه افراد باید محل انشعابات برق، آب و گاز را بدانند تا در صورت لزوم بتوانند سریعاً آنها را قطع کنند.
ملکی با اشاره به ضرورت برنامهریزی خانوادگی در شرایط بحران، گفت: بهتر است خانوادهها محل مشخصی را به عنوان قرار اضطراری تعیین کنند؛ برای مثال پارک محله، مسجد یا ستاد بحران. حتی میتوان این آمادگی را در قالب تمرینهای کوتاه با اعضای خانواده اجرا کرد؛ به ویژه برای کودکان که بدانند در چند ثانیه باید به کدام نقطه امن پناه ببرند.
وی درباره حضور در فضای باز هنگام وقوع انفجار توضیح داد: اگر در لحظه انفجار در فضای باز هستید، فوراً به نزدیکترین ساختمان بروید و در صورت نبود پناهگاه زیرزمینی، پایینترین طبقه را انتخاب کنید. از پنجرهها فاصله بگیرید و در صورت امکان آنها را با پلاستیک و نوار چسب بپوشانید. اگر ساختمانی در اطراف نبود، پایینترین نقطه زمین مانند شیار یا گودال را پیدا کرده و روی زمین دراز بکشید، صورت را به سمت زمین قرار دهید و با بازوها از سر محافظت کنید، زیرا ترکشها معمولاً به سمت بالا پرتاب میشوند.
سخنگوی آتشنشانی تهران با اشاره به اقدامات ضروری در منزل گفت: امنترین اتاق خانه را شناسایی کنید؛ معمولاً حمامها به دلیل ساختارشان مقاومترند. امکان ایجاد پناهگاه موقت با استفاده از میز، کتاب و تشک وجود دارد. ذخیره آب و مواد غذایی ضروری، آماده داشتن پوشش محافظ برای پنجرهها و قطع برق و گاز در شرایط اضطراری از دیگر اقدامات مهم است.
ملکی تأکید کرد: هنگام وقوع حمله یا انفجار از ایستادن کنار پنجرهها و دیوارهای بیرونی خودداری کنید و هرگز برای تماشا یا عکاسی از محل حادثه خارج نشوید. همچنین از تجمع در فضای باز یا حضور گروهی در محل انفجار پرهیز کنید.
وی با اشاره به تجربه حوادث گذشته افزود: در زمان بحران فرصت جمعآوری مدارک یا وسایل شخصی وجود ندارد، بنابراین داشتن یک کیف اضطراری شامل مدارک شناسایی، کلید خودرو و اقلام ضروری توصیه میشود.
ملکی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از این توصیهها کاهش خطرات و افزایش ایمنی خانوادههاست. آمادگی قبلی، تمرین و پرهیز از رفتارهای پرخطر میتواند خسارات جانی و مالی در حوادث غیرمترقبه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.