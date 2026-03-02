رییس سازمان اورژانس پایتخت زخمی شد/امدادرسانی ادامه دارد
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مصدومیت رییس این سازمان و تعدادی از پرسنل خبر داد.
به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: در حملات ظهر امروز که منجر به وارد شدن خساراتی به ساختمان سازمان اورژانس استان تهران شد، رییس سازمان به همراه چندنفر از همکاران آسیب دیدند.
وی افزود: محمداسماعیل توکلی رییس سازمان اورژانس استان تهران از ناحیه کمر و دست دچار آسیب شدند. همچنین تعدادی از پرسنل سازمان نیز زخمی شدند اما خوشبختانه حال همگی خوب است.
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در پی این آسیبها، اداره عملیات بحران اورژانس تهران آسیب دید اما بلافاصله نیروها در محل جدیدی استقرار یافتند و عملیات امدادی پابرجاست.