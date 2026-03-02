خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس سازمان اورژانس پایتخت زخمی شد/امدادرسانی ادامه دارد

کد خبر : 1757843
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از مصدومیت رییس این سازمان و تعدادی از پرسنل خبر داد.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی گفت: در حملات ظهر امروز که منجر به وارد شدن خساراتی به ساختمان سازمان اورژانس استان تهران شد، رییس سازمان به همراه چندنفر از همکاران آسیب دیدند.

وی افزود: محمداسماعیل توکلی رییس سازمان اورژانس استان تهران از ناحیه کمر و دست دچار آسیب شدند. همچنین تعدادی از پرسنل سازمان نیز زخمی شدند اما خوشبختانه حال همگی خوب است.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در پی این آسیبها، اداره عملیات بحران اورژانس تهران آسیب دید اما بلافاصله نیروها در محل جدیدی استقرار یافتند و عملیات امدادی پابرجاست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل