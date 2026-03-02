خدمات سازمان بهزیستی در شرایط جنگی تشریح شد
رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: خطوط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ و مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ به صورت شبانهروزی و رایگان به عنوان پشتیبان اصلی روانی و اجتماعی شهروندان فعال هستند.
به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی صبح امروز در جریان بازدید از یکی از مراکز اورژانس اجتماعی، ضمن عرض تسلیت شهادت آیتالله علی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به نیروهای فداکار اورژانس اجتماعی خداقوت گفت و بر آمادگی سازمان بهزیستی برای مواجهه با بدترین سناریوهای بحران جنگی تأکید کرد.
حسینی توضیح داد: اگرچه فعالیت اورژانس اجتماعی ذاتاً مداخله در بحرانهاست اما در شرایط جنگی فعلی، رویکرد انفعالی به عنوان راهبرد اصلی حفظ میشود.
حضور تیمهای اورژانس اجتماعی در محل حملات
به گفته وی، در مناطقی که حملات دشمن شکل گرفته و شاهد تجمعات مردمی هستیم، نیروهای اورژانس اجتماعی باید مداخلات پیشگیرانه و آرامشبخش روانی-اجتماعی انجام دهند؛ این شامل ارائه خدمات مشاوره، حمایت روانشناختی و مددکاری در محل برای کاهش اضطراب و استرس شهروندان است.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: سازمان در حین بحران و پس از آن در کنار مردم باقی خواهد ماند و رویکرد فعالانه اتخاذ خواهد کرد.
وی سازمان بهزیستی را سازمانی کنار مردم و با مردم توصیف کرد و بر لزوم حضور بهموقع و تخصصی برای ارائه خدمات به افراد نیازمند تأکید کرد.
تامین مایحتاج مورد نیاز مراکز نگهداری
به گفته حسینی، مدیران کل بهزیستی استانها نیز به صورت حضوری از مراکز نگهداری به خصوص مراکز نگهداری کودکان و سالمندان بازدید انجام میدهند همچنین از قبل به مراکز برای تامین مایحتاج ضروری مورد نیاز تاکید شده بود بنابراین در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده است.
به گفته وی، خدمات کلیدی سازمان بهزیستی در شرایط بحران و جنگی فعلی بدین شرح است:
خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳: این سامانه با شماره تماس ۱۲۳.۲۴ساعته و رایگان در تمام روزهای هفته فعال است و برای مداخله فوری در بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی طراحی شده است. کارشناسان شامل مددکاران اجتماعی و روانشناسان آموزشدیده هستند که تیمهای سیار را برای مداخله در محلات آسیب دیده ناشی از حملات دشمن اعزام میکنند. در شرایط جنگی، اولویت با حضور در محلهای مورد اصابت یا پرخطر برای آرامشبخشی، مشاوره روانشناختی و مددکاری است.
خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ (صدای مشاور): این سامانه رایگان مشاوره روانشناختی غیرحضوری ارائه میدهد و در شرایط عادی از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب فعال است اما در بحرانهایی ملی مانند شرایط جنگ فعلی به صورت شبانهروزی و ۲۴ساعته پاسخگو هستند.
مشاوران متخصص در زمینههای مختلف به تماسگیرندگان خدمات حرفهای ارائه میکنند. این خط به عنوان محور اصلی حمایت روانی در بحران شناخته میشود و روزانه هزاران تماس را پاسخ میدهد.
حسینی همچنین اعلام کرد: در مناطقی که کمبود نیروی مشاور وجود دارد از مشاوران سازمان بهزیستی، داوطلبان واجد صلاحیت و مشاوران دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استفاده میشود.
به گفته وی، سازمان بهزیستی از ظرفیت حدود ۲۷۵۰ کانون سلام محله، مراکز مثبت زندگی و نیروهای مردمی برای کمکرسانی محلهمحور بهره میبرد. این شبکهها به عنوان بازوی اجرایی طرحهای اجتماعمحور، در شرایط خاص در کنار مردم حضور یافته و خدمات حمایتی ارائه میدهند.
براساس گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: تمام ظرفیتهای روانی، اجتماعی و مددکاری این سازمان را برای حفظ تابآوری شهروندان بسیج کرده و خطوط ۱۲۳ و ۱۴۸۰ همچنان بدون وقفه فعال هستند تا هرگونه نیاز فوری شهروندان پاسخ داده شود.