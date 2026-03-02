شهردار تهران:
مسئولان در تمام سطوح خدمترسانی فعالیت خود را دوچندان کردهاند
شهردار تهران با صدور پیامی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از شهر، متن پیام علیرضا زاکانی شهردار تهران به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
روح بلند آیت عظمای حق تعالی، شبیهترین به حضرات معصومین علیهمالسلام، نائب بر حق حضرت ولی عصر (عج)، مجاهد خستگیناپذیر فی سبیلالله، مظهر استقامت و ایستادگی در برابر دشمنان خدا، پدر مهربان امت اسلام، رهبر قلبهای ایرانیان و مصداق بارز آیه شریفه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم، حضرت آیتالله العظمی امام سید علی حسینی خامنهای (ره) به دست پلیدترین شیاطین و جنایتکاران ابناء بشر به ملکوت اعلی پیوست.
شهادت اگرچه آرزوی دیرینه اماممان بود، اما چنان آتشی به جانهای خسته مردم مظلوم ایران، ملتهای مسلمان، آزادگان و دلدادگانشان انداخت که تنها با آتش کشیدن قاتلان و جنایتکاران تسکین مییابد.
پس از این جنایت هولناک، مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی بیش از پیش برای نابودی شیطان بزرگ و جریان صهیونیسم جهانی مصممتر شدهاند که إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ.
این بزرگترین اشتباه رژیم کثیف و کودککش اسراییل و آمریکا در طول تاریخ چند ده سالهشان بود و همین حماقت بزرگ آنها را به قعر جهنم خواهد کشید.
از اولین دقایق تجاوز نظامی دشمن، خدمتگزاران مردم در شهر تهران به همراه رزمندگان و حافظان امنیت در نقاط مورد حمله دشمن حضور پیدا کرده و در تمام سطوح خدمترسانی فعالیت خود را دوچندان نمودند تا در این جنگ ناجوانمردانه کمترین خللی در پایتخت ایران عزیز به وجود نیاید.
با ملت عزیز و به خون امام شهیدمان عهد میبندیم در نوکری و خدمت به مردم و تامین نیازهایشان کوتاهی نکنیم تا رزمندگان ما در خطوط نبرد، مسئولان و ملت شریف ایران دغدغهای جز انتقام خون شهیدان و به خاک مالیدن صورت دشمنان منحوس نداشته باشند.