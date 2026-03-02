به گزارش ایلنا به نقل از شهر، متن پیام علیرضا زاکانی شهردار تهران به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

روح بلند آیت عظمای حق تعالی، شبیه‌ترین به حضرات معصومین علیهم‌السلام، نائب بر حق حضرت ولی عصر (عج)، مجاهد خستگی‌ناپذیر فی سبیل‌الله، مظهر استقامت و ایستادگی در برابر دشمنان خدا، پدر مهربان امت اسلام، رهبر قلب‌های ایرانیان و مصداق بارز آیه شریفه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) به دست پلیدترین شیاطین و جنایتکاران ابناء بشر به ملکوت اعلی پیوست.

شهادت اگرچه آرزوی دیرینه امام‌مان بود، اما چنان آتشی به جان‌های خسته مردم مظلوم ایران، ملت‌های مسلمان، آزادگان و دلدادگان‌شان انداخت که تنها با آتش کشیدن قاتلان و جنایتکاران تسکین می‌یابد.

پس از این جنایت هولناک، مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی بیش از پیش برای نابودی شیطان بزرگ و جریان صهیونیسم جهانی مصمم‌تر شده‌اند که إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ.

این بزرگترین اشتباه رژیم کثیف و کودک‌کش اسراییل و آمریکا در طول تاریخ چند ده ساله‌شان بود و همین حماقت بزرگ آن‌ها را به قعر جهنم خواهد کشید.

از اولین دقایق تجاوز نظامی دشمن، خدمتگزاران مردم در شهر تهران به همراه رزمندگان و حافظان امنیت در نقاط مورد حمله دشمن حضور پیدا کرده و در تمام سطوح خدمت‌رسانی فعالیت خود را دوچندان نمودند تا در این جنگ ناجوانمردانه کم‌ترین خللی در پایتخت ایران عزیز به وجود نیاید.

با ملت عزیز و به خون امام شهیدمان عهد می‌بندیم در نوکری و خدمت به مردم و تامین نیازهایشان کوتاهی نکنیم تا رزمندگان ما در خطوط نبرد، مسئولان و ملت شریف ایران دغدغه‌ای جز انتقام خون شهیدان و به خاک مالیدن صورت دشمنان منحوس نداشته باشند.

