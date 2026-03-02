به گزارش ایلنا از راهور، سرهنگ سیاوش محبی با اعلام این مطلب، افزود: بارترافیکی سنگین حاکم در اکثر مبادی خروجی تهران در مسیرهای شرقی، غربی و شمالی کاهش یافته و ترافیک فعلی خروجی‌های جنوبی پایتخت، روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در خصوص وضعیت ترافیک جاده‌های شمالی کشور، تصریح کرد: ترافیک جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال (مسیر جنوب به شمال) نیمه سنگین گزارش شده است و این درحالی است که درحال حاضر مسیرهای رفت و برگشت این محورها باز است و تردد در هر دو مسیر جریان دارد.

وی ادامه داد: در محور هراز شاهد ترافیک به نسبت سنگین‌تری هستیم که بیشتر در محدوده پردیس، رودهن و بومهن تا محدوده پلور است و تردد در این جاده نیز به صورت دو طرفه (رفت و برگشت) جریان دارد.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: محور فیروزکوه و آزادراه قزوین–رشت نیز دارای ترافیک روان در هر دو مسیر رفت و برگشت است که دراین مسیر تنها در برخی مقاطع با حجم بیشت ترافیک مقطعی مواجه هستیم ضمن اینکه تردد در مسیرهای جنوبی پایتخت به سمت استان‌های قم، مرکزی نیز روان گزارش شده است.

به گفته وی، در بزرگراه امام رضا (ع) به سمت سمنان نیز ترافیک سبک و تردد بدون مشکل برقرار است.

هیچ‌گونه انسداد سراسری در کشور نداریم

جانشین پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد که در حال حاضر هیچ‌گونه انسداد محور یا محدودیت در محورهای اصلی کشور وجود ندارد و تردد در اغلب جاده‌ها بدون مشکل (فاقد مداخلات جوی) در جریان است که البته برخی محورهای غیرشریانی کشور به دلیل مسایل فصلی، مسدود است.

سرهنگ محبی از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر، حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و سوخت کافی و تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.

