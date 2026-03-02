English العربیه
سردار رادان:

شایعه کردند من هم به شهادت رسیده‌ام تا در صف مردم خلل ایجاد کنند

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: اگر تفاله‌ها و جواسیس و خودفروخته‌ها بخواهند کاری کنند باید بدانند که ما در حالت جنگی هستیم و همان برخوردی که با دشمن باید انجام دهیم با آن‌ها انجام خواهیم داد.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در گفتگویی تلویزیونی گفت: خدمت شما و مردم عزیز ایران اسلامی عرض سلام دارم و شهادت قهرمانانه مقام معظم رهبری و جمعی از فرماندهان را خدمت حجت ابن الحسن العسگری و مردم عزیز تبریک و تسلیت می‌گویم. ایشان قهرمان رزمندگان و قهرمان مردم و قهرمان حوزه مقاومت بود و حق این بود که به صورت قهرمانانه شهید شوند. 

وی درخصوص وضعیت امنیت اجتماعی در شهرهای مختلف کشور گفت: مردم عزیز ما بدانند که سینه ما و سینه مردم پردرد است، اما اراده ما استوارتر از گذشته است و تمام همکاران ما و برادران بسیجی دست به دست هم داده‌اند تا از مرز به عمق را تحت پوشش امنیتی و انتظامی قرار دهند و آسایش مردم را تامین کنند. 

سردار رادان گفت: نیروهای ما در مرز در آماده باش صددرصدی هستند و به آن‌ها ابلاغ شده که هر حرکتی را با قدرت و صلابت و اقتدار برخورد کنند و کوتاه نیایند. 

فرمانده کل فراجا گفت: از آنجا که مسافرینی در جاده هستند همکاران ما در پلیس راهور در جاده‌ها مستقر هستند و حتی عملیات پشتیبانی از آذوقه و سوخت مسافران را هم برعهده گرفته‌اند. 

وی افزود: در داخل شهرها دو موضوع مورد توجه جدی بوده است اول اینکه تعداد زیادی از مردم بعد از شهادت حضرت آقا خودشان را به میادین و مساجد و خیابان رساندند تا سوگواری کنند و از ما خواستند تا حرکت‌های احتمالی تفاله‌های دشمن را رصد کنیم. مردم باید بدانند که یکی از اهداف دشمن این است که وحدت ما را بشکند و از شکست وحدت سواستفاده کند. 

سردار رادان گفت: دشمن تمام عملیات خودش را در فضای مجازی مستقر کرده و حتی در کنار استفاده از غول‌های رسانه‌ای از هوش مصنوعی هم در حال استفاده است. برای اینکه بتواند به ادراک و ذهن مردم ورود کند و تصویر مخدوشی به مردم ارائه دهد. 

فرمانده فراجا گفت: اگر تفاله‌ها و جواسیس و خودفروخته‌ها بخواهند کاری کنند باید بدانند که ما در حالت جنگی هستیم و این تفاله‌ها و کسانی که می‌خواهند گوش به دشمن بدهند را جز دشمن حساب خواهیم کرد و همان برخوردی که با دشمن باید انجام دهیم با آن‌ها انجام خواهیم داد. 

وی افزود: البته تا به الان خوشبختانه چنین چیزی مشاهده نشده است، اما همه همکاران ما و بسیجیان در کوی و برزن و جاده و مرز آماده آماده هستند. 

رادان به حمله به ساختمان‌های فراجا اشاره کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن به دنبال اغتشاش بود و یکی از پیام‌هایی که برای نفوذی‌های خودش می‌فرستاد این بود که کسانی که می‌توانند در مقابل جواسیس و تفاله‌هایشان قرار گیرند و با آن‌ها مقابله کنند مورد هجمه و ضربه قرار گرفتند. 

فرمانده فراجا گفت: این چند روزه هم انتظامی ایران مورد هجمه زیادی در شهرها و نقاط مختلف و در شهر تهران قرار گرفته است و حتی شایعه کردند که خود من هم به شهادت رسیده‌ام تا در صف مردم و بچه‌های ما خلل ایجاد کند. 

وی افزود: من با اقتدار در خدمت مردم هستم و بدانید حتی اگر تمام ساختمان‌های ما را با خاک یکسان کند همکاران و بچه‌های ما در جاهای مناسبی آماده هستند و هیچ گزندی به آن‌ها نمی‌رسد ما با مردم پیمان بسته‌ایم که آسایش خود را فدای امنیت و آسایش مردم کنیم. 

سردار رادان گفت: به همه می‌گویم که ما امروز قوی‌تر از دیروز و فردا قوی‌تر از امروز هستیم و پای کار مردم و انقلابمان قرار داریم. سرداران ما در جنگ ۱۲ روزه شهید شدند تا شفاعت پیروزی ما را بکنند و امروز هم می‌گویم که حضرت آقای عزیز ما و فرماندهان رفتند تا شفاعت پیروزی ما را بکنند و سرنگونی رژیم صهیونی و آمریکا را حتما شاهدش خواهیم بود.

