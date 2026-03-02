سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:
آغاز آموزش مجازی بعد از تعطیلی ۷ روزه
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزشها بعد از تعطیلی ۷ روزه رسمی کشور، بهصورت غیرحضوری تا پایان سال دنبال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه در مدرسه شجره طیبه شهر میناب ۱۶۵ تن جانباخته و تعداد زیادی مجروح شدند گفت: در شهر آبیک قزوین نیز یک دانشآموز در همان روز اول حمله رژیم صهیونیستی- آمریکایی بر اثر پرتابه یا موشک که به اطراف مدرسه برخورد کرد، شهید شد.
وی در ادامه در خصوص خسارات واردشده به مدارس اظهار کرد: مدرسه میناب ۱۰۰ درصد خسارت دیده و به طور کامل تخریب شده است، چون سه بار مورد هدف قرار گرفت یعنی در حین کمک به دانش آموزان زیر آوار مجددا مورد هدف قرار گرفت و کاملا تخریب شد، اما در خصوص سایر مدارس کشور، گزارش تخریب کامل مدرسه تا کنون نداشتهایم.
فرهادی در خصوص ادامه آموزشهای دانشآموزان در شرایط کنونی کشور گفت: ۷ روز تعطیل رسمی اعلام شده است و مدارس، دانشگاهها و مراکز اداری تعطیل هستند. بعد از این مدت در آستانه شبهای احیا قرار میگیریم سپس به تعطیلات نزدیک میشویم؛ بنابراین بعد از تعطیلی هفت روزه، برنامه وزارت آموزش و پرورش این است که تا پایان اسفندماه، به صورت غیر حضوری و مجازی آموزشها ادامه یابد.
به گفته وی، بعد از تعطیلات نوروزی، مدارس باید طبق برنامه تقویمی فعالیت خود را آغاز کنند، اما اگر اطلاعرسانی جدیدی لازم باشد اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهادی در خصوص فعالیت مدرسه تلویزیونی اظهار کرد: تلاش میکنیم از هر دو ظرفیت مدرسه ایران و شاد استفاده کنیم که جزئیات آن اعلام خواهد شد.