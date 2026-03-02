به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، روسای دانشگاه‌ها ودانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور به دنبال شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب توسط رژیم‌های سفاک آمریکا و اسرائیل، بیانیه‌ای صادر کردند.

متن این بیانیه که به امضای روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی رسیده به شرح زیر است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

ملت شریف ایران! امت بیدار اسلامی! وجدان‌های بیدار جهان!

خبر هولناک و جانخراش شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، قلوب میلیون‌ها انسان آزاده را به درد آورد و بار دیگر ماهیت وحشیانه و ضدبشری رژیم‌های تروریست آمریکا و اسرائیل غاصب را بر همگان آشکار ساخت.

این جنایت بزرگ که در ادامه سلسله جنایات این دو رژیم سفاک در منطقه و جهان صورت گرفت، نشان داد که دشمنان اسلام و ایران، از هدایت‌ها و مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر این پیر سفرکرده و عالم ربانی، به خشم آمده و کینه خود را با ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشته‌اند. آمریکای جنایتکار و اسرائیل منحوس بدانند که با این ترور ننگین، نه تنها راه نورانی رهبر شهید را خاموش نخواهند کرد، بلکه مشعل آن را فروزان‌تر از گذشته در دستان امت آگاه و وفادار ایران قرار دادند.

جامعه دانشگاهیان کشور، با قلب‌هایی مالامال از اندوه و چشمانی مصمم، این ضایعه اسفناک را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، به ملت قهرمان ایران و به تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کند.

ما دانشگاهیان با تأکید بر چند اصل مهم، پیمان خود را با آرمان‌های رهبر شهیدمان تجدید می‌کنیم:

۱. از همه مسئولان و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌خواهیم که بر اساس قوانین بین‌المللی و با قدرت تمام، پیگیری این جنایت و مجازات عاملان آن (آمریکا و رژیم صهیونیستی) را در اولویت نخست سیاست خارجی و دفاعی کشور قرار دهند. این خواست به حق ملت ایران است و هیچ‌گونه مماشاتی در این خصوص پذیرفتنی نیست.

۲. دشمنان زبون پس از این اقدام جنایتکارانه و با انجام جنگ شناختی و عملیات روانی گسترده، به دنبال القای یأس و نفوذ در باورهای مردم و بویژه نسل جوان و بدنه دانشگاهی خواهند بود. دانشگاه به عنوان سنگر آگاهی و بصیرت، در خط مقدم مقابله با این توطئه قرار دارد. از آحاد ملت ایران و بویژه تمامی دانشجویان و استادان ارجمند دعوت می‌کنیم با تبیین صحیح شرایط و خنثی‌سازی شایعات و القائات دشمن، نقش تاریخی خود را در این برهه حساس ایفا نمایند.

۳. از اقشار دانشگاهیان آگاه، انقلابی و متعهد، به ویژه دانشجویان که سرمایه‌های اصلی این مرز و بوم هستند، انتظار می‌رود که هوشیاری خود را به بالاترین سطح ممکن برسانند. دشمن در شرایط کنونی به دنبال ایجاد تفرقه، بی‌ثباتی و به انحراف کشاندن خیزش مردم در دفاع از ایران عزیز و خون شهدا است. دانشگاهیان باید با حفظ وحدت و انسجام، پشتیبان محکمی برای امنیت و اقتدار ملی بوده و نگذارند دشمنان از این حادثه تلخ، سوءاستفاده‌ای کنند.

بدانید که راه آیت الله خامنه‌ای شهید ادامه دارد و خون ایشان درخت تنومند انقلاب را آبیاری خواهد کرد.

والعاقبه للمتقین روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور

