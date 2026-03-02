روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور بیانیهای صادر کردند
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، روسای دانشگاهها ودانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور به دنبال شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب توسط رژیمهای سفاک آمریکا و اسرائیل، بیانیهای صادر کردند.
متن این بیانیه که به امضای روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی رسیده به شرح زیر است:
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
ملت شریف ایران! امت بیدار اسلامی! وجدانهای بیدار جهان!
خبر هولناک و جانخراش شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، قلوب میلیونها انسان آزاده را به درد آورد و بار دیگر ماهیت وحشیانه و ضدبشری رژیمهای تروریست آمریکا و اسرائیل غاصب را بر همگان آشکار ساخت.
این جنایت بزرگ که در ادامه سلسله جنایات این دو رژیم سفاک در منطقه و جهان صورت گرفت، نشان داد که دشمنان اسلام و ایران، از هدایتها و مجاهدتهای خستگیناپذیر این پیر سفرکرده و عالم ربانی، به خشم آمده و کینه خود را با ناجوانمردانهترین شکل ممکن به نمایش گذاشتهاند. آمریکای جنایتکار و اسرائیل منحوس بدانند که با این ترور ننگین، نه تنها راه نورانی رهبر شهید را خاموش نخواهند کرد، بلکه مشعل آن را فروزانتر از گذشته در دستان امت آگاه و وفادار ایران قرار دادند.
جامعه دانشگاهیان کشور، با قلبهایی مالامال از اندوه و چشمانی مصمم، این ضایعه اسفناک را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، به ملت قهرمان ایران و به تمامی آزادگان جهان تسلیت عرض میکند.
ما دانشگاهیان با تأکید بر چند اصل مهم، پیمان خود را با آرمانهای رهبر شهیدمان تجدید میکنیم:
۱. از همه مسئولان و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی میخواهیم که بر اساس قوانین بینالمللی و با قدرت تمام، پیگیری این جنایت و مجازات عاملان آن (آمریکا و رژیم صهیونیستی) را در اولویت نخست سیاست خارجی و دفاعی کشور قرار دهند. این خواست به حق ملت ایران است و هیچگونه مماشاتی در این خصوص پذیرفتنی نیست.
۲. دشمنان زبون پس از این اقدام جنایتکارانه و با انجام جنگ شناختی و عملیات روانی گسترده، به دنبال القای یأس و نفوذ در باورهای مردم و بویژه نسل جوان و بدنه دانشگاهی خواهند بود. دانشگاه به عنوان سنگر آگاهی و بصیرت، در خط مقدم مقابله با این توطئه قرار دارد. از آحاد ملت ایران و بویژه تمامی دانشجویان و استادان ارجمند دعوت میکنیم با تبیین صحیح شرایط و خنثیسازی شایعات و القائات دشمن، نقش تاریخی خود را در این برهه حساس ایفا نمایند.
۳. از اقشار دانشگاهیان آگاه، انقلابی و متعهد، به ویژه دانشجویان که سرمایههای اصلی این مرز و بوم هستند، انتظار میرود که هوشیاری خود را به بالاترین سطح ممکن برسانند. دشمن در شرایط کنونی به دنبال ایجاد تفرقه، بیثباتی و به انحراف کشاندن خیزش مردم در دفاع از ایران عزیز و خون شهدا است. دانشگاهیان باید با حفظ وحدت و انسجام، پشتیبان محکمی برای امنیت و اقتدار ملی بوده و نگذارند دشمنان از این حادثه تلخ، سوءاستفادهای کنند.
بدانید که راه آیت الله خامنهای شهید ادامه دارد و خون ایشان درخت تنومند انقلاب را آبیاری خواهد کرد.
والعاقبه للمتقین روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور