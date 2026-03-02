صدور احکام جدید ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار معلم؛ پرداخت با حقوق اسفند

صدور احکام جدید ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار معلم؛ پرداخت با حقوق اسفند
دبیرخانه هیأت ممیزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امکان صدور احکام ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار نفر فراهم و پس از تأمین منابع، با حقوق اسفند ماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ضمن تسلیت شهادت مظلومانه سیدالشهدا انقلاب اسلامی، مرجع عالیقدر جهان اسلام، رهبر آزادمردان و پیشوای زاهدان، حضرت امام خامنه‌ای به دست شقی‌ترین دشمن اسلام، به آگاهی میرساند با همت و تلاش همه مراجع ارزیابی، به خصوص پیگیری‌های مستمر مقام عالی وزارت، پس از بررسی درخواست همکارانی که به موقع مدارک و مستندات خود را بارگذاری کرده بودند، امکان صدور احکام ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار نفر فراهم شده و به فضل الهی، پس از تأمین منابع، با حقوق اسفند ماه پرداخت خواهد شد. 

بر اساس این اطلاعیه، پرونده درخواست مشمولین مستمرا توسط مراجع ارزیابی و اعضای هیات ممیزه‌های شهرستانی، استانی و مرکزی در حال رسیدگی است و احکام کارگزینی آنان، در صورت ارتقاء صادر و از فروردین ماه ۱۴۰۵ در مسیر پرداخت قرار می‌گیرد. 

این اطلاعیه می‌افزاید: دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات مشمولان، در حال آماده‌سازی و ابلاغ است و بر اساس آن، کارنامه‌های همکاران قابل مشاهده و سامانه ثبت اعتراض در دسترس قرار می‌گیرد. اطمینان داشته باشید همه ظرفیت‌ها برای رسیدگی به پرونده‌ها بسیج شده و از تمامی فرصت‌ها برای خدمت به معلمان استفاده می‌شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
