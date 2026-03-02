صدور احکام جدید ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار معلم؛ پرداخت با حقوق اسفند
دبیرخانه هیأت ممیزه مرکزی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیهای اعلام کرد: امکان صدور احکام ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار نفر فراهم و پس از تأمین منابع، با حقوق اسفند ماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ضمن تسلیت شهادت مظلومانه سیدالشهدا انقلاب اسلامی، مرجع عالیقدر جهان اسلام، رهبر آزادمردان و پیشوای زاهدان، حضرت امام خامنهای به دست شقیترین دشمن اسلام، به آگاهی میرساند با همت و تلاش همه مراجع ارزیابی، به خصوص پیگیریهای مستمر مقام عالی وزارت، پس از بررسی درخواست همکارانی که به موقع مدارک و مستندات خود را بارگذاری کرده بودند، امکان صدور احکام ارتقاء رتبه بیش از ۱۸۵ هزار نفر فراهم شده و به فضل الهی، پس از تأمین منابع، با حقوق اسفند ماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، پرونده درخواست مشمولین مستمرا توسط مراجع ارزیابی و اعضای هیات ممیزههای شهرستانی، استانی و مرکزی در حال رسیدگی است و احکام کارگزینی آنان، در صورت ارتقاء صادر و از فروردین ماه ۱۴۰۵ در مسیر پرداخت قرار میگیرد.
این اطلاعیه میافزاید: دستورالعمل رسیدگی به اعتراضات مشمولان، در حال آمادهسازی و ابلاغ است و بر اساس آن، کارنامههای همکاران قابل مشاهده و سامانه ثبت اعتراض در دسترس قرار میگیرد. اطمینان داشته باشید همه ظرفیتها برای رسیدگی به پروندهها بسیج شده و از تمامی فرصتها برای خدمت به معلمان استفاده میشود.