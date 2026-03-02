نحوه خدماترسانی میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در هفته جاری
به گزارش ایلنا، مهدی بختیاریزاده ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ساعات کاری میادین تره بار شهرداری را تشریح کرد.
وی گفت: «بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت قائد اعظم امت اسلام، نایب امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنهای رضوان الله تعالی علیه را به امام زمان (عج)، عموم مسلمانان و آزادیخواهان جهان و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنیم و در این مصیبت تلخ تاریخ معاصر از درگاه خداوند منان برای همه دلدادگان آن رهبر شهید، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت میکنیم. دشمنان ملت ایران بدانند که خون به ناحق ریخته شده سرور و سالار شهیدان انقلاب، سبب چنان عزم، اراده و واکنشی در عاشقان آن حضرت خواهد شد که امثال جنایتکاران آمریکا و اسرائیل را از ارتکاب این جنایت بزرگ، نادم و پشیمان خواهد کرد و شجره طیبه انقلاب را چنان بارور خواهد نمود که ثمره بزرگ آن، بیداری بیشتر مظلومان عالم برای مبارزه و ریشهکن کردن ظلم و زمینهسازی ظهور خواهد بود.»
بختیاری زاده با بیان اینکه خدمت به مردم از جمله تاکیدات و توصیههایی بود که رهبر شهید انقلاب به تمامی مسئولان و مدیران داشتند، تصریح کرد: بر خود وظیفه میدانیم تا به رغم روزهای غم و اندوه و عزای عمومیای که در آن قرار داریم؛ همچنان چرخه خدمترسانی به شهروندان تهران در تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران متوقف نشده و به مانند روزهای گذشته از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۹ این مراکز فعال هستند.
به گزارش شهر، وی افزود: شهروندان تهرانی بدون هیچ دغدغهای میتوانند با مراجعه به تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار تمامی مایحتاج سفره افطار خود را تهیه کنند.