تامین اجتماعی:
در تلاشیم منابع لازم برای پرداخت سریع عیدی مستمریبگیران را تأمین کنیم
روابط عمومی تامین اجتماعی طی اطلاعیهای بر استمرار و برقراری پایدار و بیوقفه خدمات این سازمان به بیمهشدگان، بازنشستگان، مستمریبگیران و کارفرمایان در سراسر کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای (رضوان الله علیه)، در این هنگامه اندوه و با پذیرش مشیت الهی، بر تداوم خدمترسانی بی وقفه و پایدار به بیمهشدگان، بازنشستگان، مستمریبگیران و کارفرمایان تأکید مینماییم.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی خدمتمحور و مردمی؛ همواره همراه و در کنار مردم بوده است و استمرار ارائه خدمات بیمهای، درمانی و مالی مستقیم به بیش از ۵۰ میلیون نفر به عنوان ذینفع سازمان را در هر شرایطی اصلی بنیادین و خدشهناپذیر میداند و به عنوان نهادی اجتماعی، در راستای تقویت انسجام ملی، عدالت اجتماعی، آرامش و همدلی میان مردم متعهدانه تلاش و ایفای وظیفه مینماید؛ لذا تمامی مراکز اجرایی بیمهای، درمانی و اداری سازمان، مشغول به فعالیت هستند و سامانههای خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی بهویژه سرویسهای درمانی و حوزه سلامت با پایداری کامل و بدون اختلال در سراسر کشور در جریان است و همچنین همه تدابیر، تصمیمات و اقدامات لازم و جایگزین نیز به منظور تسهیل و استمرار ارائه خدمات، پیشبینی و اجرایی شده است.
خدمتگزاران مردم با حفظ آمادگی کامل، به صورت شبانهروزی و در قالب کمیتههای کاری ویژه در شرایط خاص این روزها، در حال پیگیری امور و علیالخصوص در حال تلاش برای تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت هرچه سریعتر عیدی پایان سال به حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر گرامی هستند.
خاطرنشان میشود؛ با وجود محدودیتهای اعمال شده و غیرفعال بودن موتورهای جستوجو، سامانههای پرمراجعه سازمان به صورت مستقیم از ادرسهای زیر در دسترس قرار دارد:
سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir پرتال درمان darman.tamin.ir نوبتدهی مراکز درمانی nobat.tamin.ir نسخهنویسی الکترونیک ep.tamin.ir و مرکز ارتباطات و نظارت مردمی https://۱۴۲۰.tamin.ir در دسترس است.
گفتنی است مرکز ارتباط مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی و با شماره تلفن سراسری ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیششماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، آماده ارائه خدمات، مشاوره و راهنماییهای لازم و نیز ثبت یا پیگیری درخواستهای کلیه مخاطبان و ذینفعان سازمان است.
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود، در شرایط فعلی، موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir دنبال نمایند.