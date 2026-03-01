وزیر بهداشت شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله خامنهای و جمعی از مسئولان خدوم، فرماندهان غیور، مدافعان جان برکف و هممیهنان عزیزمان را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی، متن پیام تسلیت وزیر بهداشت به شرح زیر است:
«مردم عزیز ایران
در ایام سخت و غمبار کشور و در پی شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله خامنهای و جمعی از مسئولان خدوم، فرماندهان غیور، مدافعان جان برکف و هممیهنان عزیزمان، نظام سلامت کشور و مجموعه همکاران وظیفهشناس، متعهد و فداکار در بخشهای گوناگون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با عرض تسلیت و گرامیداشت یاد این عزیزان، و با درک شرایط خطیر کنونی، ضمن محکومیت مجدد اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، آمادگی خود را برای تداوم ارائه خدمات به هموطنان عزیزمان در اقصی نقاط کشور اعلام میدارد.
نظام سلامت کشور با پیشبینیهای انجام شده، انسجام و اتخاذ تدابیر لازم، همچون گذشته، در آمادگی کامل برای مواجهه با هر نوع بحران احتمالی در صحنه حضور داشته در این زمینه، کارگروههای مختلف با رصد لحظهای و مداوم وضعیت و شرایط ، در بخشهای درمانی، تجهیزاتی و دارویی در تلاشاند تا با همکاری اعضای ایثارگر و خدوم تیم ملی سلامت کشور و همراهی شما مردم عزیز، شرایط لازم را برای ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن فراهم کنند.
نظام سلامت کشور در این شرایط حساس و دشوار با انسجام و عزم ملی همراه و همیار شما مردم عزیز خواهد بود.
محمدرضا ظفرقندی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»