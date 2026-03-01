پیام تسلیت وزیر بهداشت در پی شهادت رهبر انقلاب
وزیر بهداشت بیانیهای در پیامی شهادت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت محمد رضا ظفرقندی به این شرح است:
مردم عزیز ایران
در ایام سخت و غمبار کشور و در پی شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیتالله خامنهای و جمعی از مسئولان خدوم، فرماندهان غیور، مدافعان جان برکف و هممیهنان عزیزمان، نظام سلامت کشور و مجموعه همکاران وظیفهشناس، متعهد و فداکار در بخشهای گوناگون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با عرض تسلیت و گرامیداشت یاد این عزیزان، و با درک شرایط خطیر کنونی، ضمن محکومیت مجدد اقدامات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا، آمادگی خود را برای تداوم ارائه خدمات به هموطنان عزیزمان در اقصی نقاط کشور اعلام میدارد.
نظام سلامت کشور با پیشبینیهای انجام شده، انسجام و اتخاذ تدابیر لازم، همچون گذشته، در آمادگی کامل برای مواجهه با هر نوع بحران احتمالی در صحنه حضور داشته در این زمینه، کارگروههای مختلف با رصد لحظهای و مداوم وضعیت و شرایط، در بخشهای درمانی، تجهیزاتی و دارویی در تلاشاند تا با همکاری اعضای ایثارگر و خدوم تیم ملی سلامت کشور و همراهی شما مردم عزیز، شرایط لازم را برای ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن فراهم کنند.
نظام سلامت کشور در این شرایط حساس و دشوار با انسجام و عزم ملی همراه و همیار شما مردم عزیز خواهد بود.