انتقال نوزادان شیرخوارگاه آمنه به مراکز امن

به گزارش ایلنا، محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در زمان حملات آمریکایی- صهیونیستی امروز مددکاران حاضر در شیرخوارگاه دچار اسیب شده‌اند.

وی ادامه داد: روز گذشته، باتوجه به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روز از مجموع بیش از ۵۰ شیرخوار حاضر درشیرخوارگاه، ۳۶ نفر از آنان به مراکز دیگر وخانواده‌های میزبان منتقل شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصیری همچنین درخصوص شیرخواران نیازمند درمان گفت: ۱۵ شیرخواره‌ای که نیازمند مراقبت مستمر هستند نیز به شیرخوارگاه شبیر و مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

