چالوس یک‌طرفه شد

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور اعلام کرد: از ساعت ۱۴ امروز ۱۰ اسفندماه، تردد در محورهای آزادراه تهران–شمال و محور کرج–چالوس به منظور تخلیه بار ترافیکی، به سمت شمال یک‌طرفه شده است. این تصمیم با توجه به افزایش حجم سفرها و با هدف تسهیل در عبور و مرور خودروها اتخاذ شده است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محورهای منتهی به استان‌های شمالی افزود: در حال حاضر محورهای هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت نیز شاهد ترافیک نیمه سنگین هستند، اما تردد در این مسیرها در جریان است و تا کنون انسدادی گزارش نشده است. 

سرهنگ قلی‌نیا همچنین درباره وضعیت خروجی‌های پایتخت تصریح کرد: در اکثر محورهای خروجی تهران به سمت مسیرهای جنوبی، شرقی و غربی نیز ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده که عمدتاً در محدوده خروجی‌ها متمرکز است، اما جریان تردد برقرار است. 

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه انسداد یا محدودیت ویژه دیگری در سایر جاده‌های کشور اعمال نشده است و در صورت اجرای هرگونه محدودیت یا انسداد احتمالی، اطلاع‌رسانی لازم به صورت فوری انجام خواهد شد.

 

