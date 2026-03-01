خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه بنیاد شهید در پی شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مینابی
کد خبر : 1757261
لینک کوتاه کپی شد.

بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به دبستان شجره طیبه میناب در استان هرمزگان و شهادت و مجروحیت ده‌ها دانش‌آموز بی‌گناه، با صدور بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، متن  این بیانیه بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

رژیم غاصب کودک‌کش اسرائیل به همراه آمریکای جنایتکار، امروز بار دیگر خاک پاک میهن اسلامی را مورد تجاوزهای ظالمانه و نظامی خود قرار داد. 

در این حملات ددمنشانه، موشک‌های آمریکایی - صهیونیستی، دبستان شجره طیبه میناب در استان هرمزگان را هدف قرار دادند که به شهادت و مجروحیت ده‌ها دانش‌آموز مظلوم و بی‌گناه منجر شد. 

این اقدام تجاوزکارانه به خاک مطهر کشور عزیزمان ایران و شهادت ده‌ها ایرانی مظلوم و بی‌گناه یک بار دیگر نشان داد که دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و ایرانی، عداوتی قدیمی، دیرینه و ریشه‌دار است و راهی جز مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر این دشمن خونخوار برای ملت ایران متصور نیست. 

بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن محکوم کردن این اقدامات ددمنشانه و ضدحقوق بشری، بر ساحت مقدس شهدای معزز ادای احترام نموده، بر ارواح طیبه شهدای عزیز به ویژه شهدای دانش آموز مظلوم و بی‌گناه درود می‌فرستد و از درگاه خداوند متعال برای خانواده‌های معظم این شهدای گرانقدر، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل