بیانیه بنیاد شهید در پی شهادت مظلومانه دانشآموزان مینابی
بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به دبستان شجره طیبه میناب در استان هرمزگان و شهادت و مجروحیت دهها دانشآموز بیگناه، با صدور بیانیهای این اقدام را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا، متن این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
رژیم غاصب کودککش اسرائیل به همراه آمریکای جنایتکار، امروز بار دیگر خاک پاک میهن اسلامی را مورد تجاوزهای ظالمانه و نظامی خود قرار داد.
در این حملات ددمنشانه، موشکهای آمریکایی - صهیونیستی، دبستان شجره طیبه میناب در استان هرمزگان را هدف قرار دادند که به شهادت و مجروحیت دهها دانشآموز مظلوم و بیگناه منجر شد.
این اقدام تجاوزکارانه به خاک مطهر کشور عزیزمان ایران و شهادت دهها ایرانی مظلوم و بیگناه یک بار دیگر نشان داد که دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و ایرانی، عداوتی قدیمی، دیرینه و ریشهدار است و راهی جز مقاومت و ایستادگی همهجانبه در برابر این دشمن خونخوار برای ملت ایران متصور نیست.
بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن محکوم کردن این اقدامات ددمنشانه و ضدحقوق بشری، بر ساحت مقدس شهدای معزز ادای احترام نموده، بر ارواح طیبه شهدای عزیز به ویژه شهدای دانش آموز مظلوم و بیگناه درود میفرستد و از درگاه خداوند متعال برای خانوادههای معظم این شهدای گرانقدر، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.