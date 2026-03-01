به گزارش ایلنا، متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رژیم غاصب کودک‌کش اسرائیل به همراه آمریکای جنایتکار، امروز بار دیگر خاک پاک میهن اسلامی را مورد تجاوزهای ظالمانه و نظامی خود قرار داد.

در این حملات ددمنشانه، موشک‌های آمریکایی - صهیونیستی، دبستان شجره طیبه میناب در استان هرمزگان را هدف قرار دادند که به شهادت و مجروحیت ده‌ها دانش‌آموز مظلوم و بی‌گناه منجر شد.

این اقدام تجاوزکارانه به خاک مطهر کشور عزیزمان ایران و شهادت ده‌ها ایرانی مظلوم و بی‌گناه یک بار دیگر نشان داد که دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و ایرانی، عداوتی قدیمی، دیرینه و ریشه‌دار است و راهی جز مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر این دشمن خونخوار برای ملت ایران متصور نیست.

بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن محکوم کردن این اقدامات ددمنشانه و ضدحقوق بشری، بر ساحت مقدس شهدای معزز ادای احترام نموده، بر ارواح طیبه شهدای عزیز به ویژه شهدای دانش آموز مظلوم و بی‌گناه درود می‌فرستد و از درگاه خداوند متعال برای خانواده‌های معظم این شهدای گرانقدر، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

