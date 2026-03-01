پیام فراجا در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت. در متن تسلیت آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

امروز جهان اسلام، بویژه ملت غیرتمند و شریف ایران اسلامی درسوگ رهبر و مقتدای خود داغدار گردید؛ رهبری که به تاسی از جد بزرگوارش امام الموحدین، حضرت علی ابن ابیطالب (ع) تا آخرین لحظات عمر با برکتش در راه هدایت جامعه اسلامی و مبارزه با یزیدیان زمان در دفاع از حقوق حقه ملت ایران اسلامی، زورگویی‌ها و یاوه سرایی‌های استکبار جهانی را برنتابید و در ماه مبارک رمضان شهد شیرین شهادت را نوشید و یک بار دیگر حماسه تاریخی کرببلا را در مکتب " احلی من العسل " در اذهان تاریک مدعیان دروغین حقوق بشر و سردمداران فتنه متبادر نمود؛ مکتبی که تنها راه ایستادگی در قبال زیاده خواهی و عصیان یزیدیان زمان و تنها مسیر آزادیخواهیِ منتهی به سعادتِ ابدیست.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت خلف صالح امام زمان (عج) حضرت امام خامنه‌ای (قد سره الشریف) به محضر شیعیان جهان و ملت سرافراز ایران، با یگانه خالق هستی عهد می‌بندد که تا فتح و نصرت نهایی، ادامه دهنده راه نورانی آن عزیز سفر کرده بوده و در مسیر تامین امنیت عمومی همچون گذشته، آسایش خود را فدای آرامش ملت ایران بنماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/