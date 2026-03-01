پیام فراجا در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی
کد خبر : 1757248
به گزارش ایلنا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارسال پیامی شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت. در متن تسلیت آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ
امروز جهان اسلام، بویژه ملت غیرتمند و شریف ایران اسلامی درسوگ رهبر و مقتدای خود داغدار گردید؛ رهبری که به تاسی از جد بزرگوارش امام الموحدین، حضرت علی ابن ابیطالب (ع) تا آخرین لحظات عمر با برکتش در راه هدایت جامعه اسلامی و مبارزه با یزیدیان زمان در دفاع از حقوق حقه ملت ایران اسلامی، زورگوییها و یاوه سراییهای استکبار جهانی را برنتابید و در ماه مبارک رمضان شهد شیرین شهادت را نوشید و یک بار دیگر حماسه تاریخی کرببلا را در مکتب " احلی من العسل " در اذهان تاریک مدعیان دروغین حقوق بشر و سردمداران فتنه متبادر نمود؛ مکتبی که تنها راه ایستادگی در قبال زیاده خواهی و عصیان یزیدیان زمان و تنها مسیر آزادیخواهیِ منتهی به سعادتِ ابدیست.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت خلف صالح امام زمان (عج) حضرت امام خامنهای (قد سره الشریف) به محضر شیعیان جهان و ملت سرافراز ایران، با یگانه خالق هستی عهد میبندد که تا فتح و نصرت نهایی، ادامه دهنده راه نورانی آن عزیز سفر کرده بوده و در مسیر تامین امنیت عمومی همچون گذشته، آسایش خود را فدای آرامش ملت ایران بنماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران